No podrás pagar con euros en este pueblo de Galicia: la fiesta medieval que utiliza su propia moneda

Este fin de semana, los residentes de una villa gallega tendrán prohibido utilizar el euro para pagar sus compras. En agosto, Galicia viaja hasta la época medieval en una celebración que combina cultura y gastronomía

En Ribadavia, un pueblo de la provincia de Ourense con apenas 5.000 habitantes, tiene lugar la 'Festa da Istoria' (Fiesta de la Historia). Desde el viernes 29, hasta el domingo 31 de agosto, sus habitantes tendrán que pagar con el 'maravedí'.

Esta celebración nació en 1989, cuando la Escuela Obradoiro de Santo André quiso recuperar la 'Pantomima da Istoria'. Esta festividad, documentada en 1963, recreaba escenas históricas del medievo y la población judía local.

Durante los próximos días, las calles de Ribadavia se llenan de mercados artesanales y bancos, donde cambiar los euros por los 'maravedís'. Esta moneda medieval es la única forma de pago disponible durante la festividad.

En su origen, la divisa era de oro, aunque más tarde fue de plata y luego de vellón. Los visitantes tendrán que acudir al Banco Alhóndiga, repartido en varias sucursales ubicadas en la villa, para cambiar el euro por el maravedí.

La 'Festa da Istoria' fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1997 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Durante la celebración, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos que representan la villa en plena Edad Media.

Ribadavia pertenece a la Red de Juderías de España, siendo parte importante del legado judío en nuestro país. Durante siglos, la comunidad hebrea convivió con la población cristiana en esta villa gallega.

Los visitantes que acudan a la fiesta podrán alquilar trajes de la época, asistir a talleres de tiro con arco, ajedrez humano o conciertos de música folk. Además, también habrá actividades para los más pequeños.