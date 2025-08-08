No pagues más por el equipaje de mano con este truco viral en redes sociales

En verano, agosto sigue siendo uno de los meses favoritos de los españoles para celebrar sus vacaciones. En las próximas semanas, miles de ciudadanos se prepararán para disfrutar de unos días de descanso y desconectar de sus obligaciones.

En este contexto, el avión es uno de los transportes más utilizados. Este medio tiene múltiples ventajas, pero el equipaje no es una de ellas. Cuantos más días pasamos fuera de casa, más ropa y objetos necesitamos.

Esta preparación también afecta al tamaño de la maleta y la mochila, una característica que las aerolíneas tienen en cuenta para cobrar por su servicio.

No obstante, existe un truco que se está viralizando en redes sociales y que te permite ampliar el espacio y no tener que pagar por el equipaje de mano.

La creadora de contenido, Ana Redondo, más conocida por su nombre de usuario (@los40.sonlosnuevos20) ha publicado una recomendación en su perfil de Instagram. La influencer cuenta con más de 53.000 seguidores y el vídeo acumula más de 267.000 me gustas.

"¿Conocías este trucazo para no pagar exceso de equipaje? Bolsas tip, ropa bien doblada, te sientas encima y magia. Me voy 6 días a Croacia y no quería facturar equipaje. No sabía cómo lo iba a hacer y descubrí este truco. Ropa comprimida, espacio multiplicado y ni un euro más en equipaje", cuenta Redondo.

De esta forma, las prendas de ropa quedan comprimidas dentro de las bolsas de almacenaje, similar a lo que sucede cuando se envasa al vacío. No obstante, algunos usuarios han expresado sus dudas sobre el método en los comentarios, señalando que "también llegan arrugadas".

"Cómo se comprimen los cargadores de teléfono, los cables la máquina de afeitar, el cepillo de los dientes y su cargador, y el cepillo de peinarse y los zapatos, y las chancletas que a mí no me sale", criticaba otro usuario en la publicación.