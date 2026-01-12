No te olvides del testamento: estos son los errores más comunes al recibir una herencia

La herencia es el grupo de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja cuando fallece. Los herederos pueden recibirla por voluntad propia, a través del testamento, o por ley.

No obstante, gestionar una herencia puede traer complicaciones si no se trata de la forma adecuada. Desafortunadamente, muchas familias desconocen la legislación sobre esta materia.

Según David Jiménez, abogado y experto en herencias, uno de los errores más habituales es no contar con un testamento: "Si morimos sin él, la ley decide por nosotros, y el resultado puede no ajustarse a nuestra realidad familiar o patrimonial".

A continuación, otro de los errores más comunes es el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En ocasiones, esta gestión no se produce en el periodo establecido de seis meses.

Este plazo comienza a partir de la fecha del fallecimiento de la persona que hace la cesión de la herencia. En caso contrario, el heredero puede incurrir en una infracción, quedando expuesto a recargos y sanciones.

Por este motivo, el total a percibir se puede reducir considerablemente. De la misma forma, los beneficiarios pueden solicitar una prórroga durante los primeros cinco meses.

También existe la posibilidad de tramitar una cesión de los bienes en vida. En este caso, los expertos señalan que es posible aplicar bonificaciones para los familiares directos, entre otras ventajas.

Finalmente, es importante informarse sobre la herencia y tener cuidado con las deudas ocultas. Estas obligaciones financieras del fallecido pueden ser desde préstamos e hipotecas hasta tarjetas de crédito.