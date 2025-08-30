No es Barcelona: esta es la ciudad con los salarios más altos de Cataluña

La mayoría de los empleados consideran que deberían cobrar un salario más alto. Estos son los resultados de la Guía del Mercado Laboral de HAYS, donde un 65% de los encuestados cree que tendría que cobrar más.

En 2023, el salario medio en Cataluña se situaba en los 30.515,34 euros. No obstante, los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales muestra una gran diferencia salarial según el municipio.

La provincia de Barcelona es la más poblada de Cataluña, superando los 5,8 millones de habitantes. En este sentido, también es la que cuenta con más municipios que superan los 40.000 residentes.

En este contexto, a nadie le sorprende que el podio de municipios con la media salarial anual más alta se encuentre en la provincia de Barcelona. Según el informe del Observatori del Treball i Model Productiu, la capital catalana no es la primera del ránking.

Esplugues de Llobregat, en la comarca del Baix Llobregat, es el municipio con la media salarial anual más alta, alcanzando los 39.215 euros, según los datos de la Generalitat de Catalunya.

Este municipio barcelonés se encuentra a tan solo 20 minutos de Barcelona, por lo que se trata de una localidad en expansión y atractiva para los residentes. De hecho, se están construyendo 2.105 viviendas en la ciudad, 1.059 de protección oficial.

La segunda posición es para Gavà, también en la comarca del Baix Llobregat. Esta ciudad registra un salario anual medio de 36.446 euros y forma parte del Área Metropolitana de Barcelona.

Finalmente, cierra el podio Sant Cugat del Vallès, en la comarca del Vallès Occidental. Esta ciudad tiene una media salarial anual de 35.731 euros, y también cuenta con proyectos de construcción en desarrollo.