"No es ningún derecho tuyo": Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre la vivienda en España

Gonzalo Bernardos es un profesor de economía de la Universidad de Barcelona también conocido por ser un tertuliano habitual en diferentes medios de comunicación como RAC1 o La Sexta.

Ahora se ha pronunciado sobre la vivienda, y es que encontrar la adecuada es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía viven una situación delicada.

El economista ha explicado en 'Monopoly Inmobiliario' que el mercado del alquiler se ha "deshecho con la grandísima colaboración del Gobierno" y que ha llegado un punto en el que "el propietario tiene pánico inmobiliario, y al tenerlo, lo que hace es no poner más viviendas de alquiler. Al no ponerlas, el inquilino empieza a tener también pánico inmobiliario y no se va antes de que finalice el contrato de la vivienda de alquiler".

Gonzalo Bernardos ha asegurado que "hay un exceso de demanda bestial y que esto hace que en las 52 capitales de provincia tengamos en este momento, máximo histórico del importe del alquiler".

El economista ha comentado que nadie se plantea el alquiler como una opción para toda la vida, aunque son muchas las personas que comentan que quieren vivir en la vivienda de alquiler el tiempo que ellas quieran, algo que el experto ha querido aclarar: "Eso no es ningún derecho tuyo. Nadie te ha concedido un usufructo en esa vivienda. No confundamos un alquiler con usufructo".

Bernardos ha asegurado que hay varios sindicatos de inquilinos que quieren que las viviendas se conviertan en usufructo, "entendiendo que el contrato tiene que ser indefinido. Esos contratos indefinidos en la etapa de Franco se cargaron el mercado de alquiler y lo volvieron insignificante".

El economista ha anunciado que "a partir de aquí vamos a ver como muchísima gente compra vivienda" por diferentes motivos.