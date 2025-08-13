"Niveles muy altos o extremos": la AEMET advierte y modifica la fecha del fin de la ola de calor

Las advertencias de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) se han convertido en hechos y esta semana se está viviendo la tan anunciada ola de calor extrema, superando los 40 ºC en algunas localidades de España. Las consecuencias, además, ya están aquí: los incendios han estallado en las últimas horas y la previsión de la agencia meteorológica no trae esperanza de mejora.

Por si no tuviéramos ya suficiente, la fecha del fin de la ola de calor no deja de alargarse. Esta misma mañana la AEMET ha anunciado una nueva prolongación.

Última hora: "niveles muy altos o extremos"

Ha sido durante la mañana de este miércoles, 13 de agosto, que lejos de disminuir el nivel de alerta, la AEMET ha lanzado un nuevo aviso de última hora, advirtiendo sobre el peligro de fuegos en parte del territorio español.

"Este miércoles continúa el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de España", ha anunciado la agencia a través de su cuenta de X junto con un mapa del país teñido totalmente de rojo.

Además, algunas zonas siguen afrontando la "probabilidad de chubascos" que también han aparecido estos últimos días. Una situación meteorológica variada y, en especial, extrema.

Fecha del fin de la ola de calor

Asimismo, se prevé que durante la jornada del miércoles se pueda vivir un ligero "descenso térmico", pero que este será solamente "transitorio". Pocas horas después, durante el jueves 14 de agosto, volverán a ascender las temperaturas para continuar con la que podría convertirse en la ola de calor más larga de la historia.

"Los pronósticos apuntan a un episodio largo", ha asegurado la AEMET desde su cuenta de X, anunciando la nueva fecha provisional de finalización de esta ola de calor: "Probablemente se prolongue hasta el lunes 18", prevén.

Las predicciones iniciales apuntaban que este episodio iba a finalizar el pasado jueves, 7 de agosto, un pronóstico que la agencia meteorológica ha ido cambiando diariamente. La nueva previsión sitúa el fin en el próximo lunes, pero las esperanzas empiezan a perderse.