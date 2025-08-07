“Nivel máximo de aviso”: la AEMET anuncia calor extremo y tormentas en estas zonas de España

Las temperaturas suaves a las que nos había acostumbrado este julio de 2025 han desaparecido por completo. Un giro de los acontecimientos que preocupa a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde donde se ha lanzado un "aviso especial", comunicando la prolongación de la ola de calor que empezó el pasado domingo 3 de agosto.

"Aviso especial por ola de calor", anunció durante la jornada del miércoles a través de su página web y sus redes sociales. Y es que este episodio iba a finalizar el próximo jueves, 7 de agosto, un pronóstico que la agencia meteorológica ha cambiado en las últimas horas.

"Los pronósticos apuntan a un episodio largo", han asegurado desde su cuenta de X, anunciando la nueva fecha provisional de finalización de esta ola de calor: "Se prolongará, al menos, hasta el martes 12", prevén.

Además, a las zonas de mayor afectación se suma, esta vez, el archipiélago canario: "La ola de calor se alarga y, además, afectará también a Canarias", han advertido.

Última hora: "nivel máximo de aviso"

Ha sido durante la mañana de este jueves, 7 de agosto, que lejos de disminuir el nivel de alerta, la Aemet ha lanzado un nuevo aviso de última hora, advirtiendo un "nivel máximo de aviso" que ha pintado el mapa de la Península de color "naranja".

Además, ha añadido una nueva preocupación a la lista: no solo se prevén temperaturas abrasadoras en ciertas partes del país, sino que, encima, vendrán acompañadas de tormentas.

Zonas más afectadas

Las temperaturas más altas las sufrirán los territorios del centro y sur de la Península, donde se podrá llegar a las 40 o 42 ºC a partir de este jueves. Por otro lado, en Canarias también se prevén temperaturas de hasta 40 ºC, además de unas mínimas muy poco habituales en dicho archipiélago: la previsión advierte que no bajarán de los 26 o 28 ºC.

En cuanto al resto de zonas del centro y sur peninsular, así como en los litorales mediterráneos, todo apunta a que en los próximos días los termómetros no bajarán de los 23 o 25 ºC. De confirmarse, España podría vivir estar preparándose para vivir algunas de las noches más tórridas de lo que llevamos de verano.