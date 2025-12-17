Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De niño prodigio a estrella de la música: Abraham Mateo revela los secretos de su infancia

El cantante cumple 20 años dedicándose al mundo de la música, y tiene apenas 27

Abraham Mateo, cantante, compositor, productor y actor español

Abraham Mateo, cantante, compositor, productor y actor español / Palencia en la Red

David Cruz

David Cruz

Sus fans ya lo sabéis, pero Abraham Mateo fue el invitado de anoche de 'El Hormiguero', un programa que visitó por primera vez en sus 20 años de carrera y en el que sorprendió a todos con un testimonio muy sincero y emotivo acerca de su infancia y el precoz inicio que tuvo en la fama.

Como hemos comentado, la visita coincide con su 20 aniversario en el mundo de la música. El artista, que tiene apenas 27 años (comenzó a cantar con tan solo 7) relató cómo vivió convertirse en todo un fenómeno mediático siendo todavía un niño, en un caso con similitudes a la vida de Justin Bieber, aunque mucho menos complejo.

Abraham Mateo, el caso de un niño prodigio víctima de bullying

Abraham Mateo explicó que el motivo de su próximo concierto en el Movistar Arena no es otro que rendir homenaje la niño que fue, celebrando su historia y lo mucho que ha crecido personalmente. Con naturalidad, el cantante contó las dificultades de ser famoso siendo tan joven: compañeros de colegio que le acosaban, seguridad en el centro educativo, risas en el recreo, bullying...

"Me encerraban en el baño y me decían que si no cantaba no me dejaban salir", contó Abraham Mateo visiblemente emocionado, revelando también cómo la educación a distancia le ayudó a superar algunas de estas dificultades.

Sorprendió escuchar a Pablo Motos compartir experiencias similares de su infancia, insistiendo en una idea: la fama no solo trae cosas bonitas, también problemas e inconvenientes como los vividos.

El artista relató, además, sus mecanismos para manejar la ansiedad y la presión, como pegarse fuerte en las piernas para calmarse, y habló sobre experiencias profesionales con artistas internacionales, incluyendo su trabajo con Jennifer López y Yandel, desvelando anécdotas especialmente interesantes para sus seguidores.

La charla terminó con una interpretación de 'Hoy tengo ganas de ti', dejándonos a todos sin palabras ante el potencial vocal de un artista que ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la música con mucho esfuerzo y profesionalidad.

