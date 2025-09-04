De niño lama a Ibiza: la increíble transformación de Osel gracias a Linkin Park

La vida de Osel Hita Torres es probablemente una historia que no te creerías en otras circunstancias. Con apenas 18 meses, sus padres, hippies ibicencos, lo llevaron a la India después de que el Lama Zopa les confirmase que era la reencarnación del Lama Yeshe.

Desde ese mismo momento, Osel pasó a ser criado en un monasterio budista, de templo en templo, aprendiendo los pasos del maestro que supuestamente le precedió en la Tierra.

Su infancia fue muy diferente a la de cualquier joven: vivió en un entorno de culto y obediencia estricta. El propio protagonista de esta historia acabó confesando años más tarde que "me di cuenta de que era un tirano y no me gustó". Siempre sintió la presión de ser "el elegido", y su falta de contacto con otros niños le acabaron marcando para siempre.

Hasta aquí, la vida de muchos jóvenes que acaban bajo la influencia del budismo. Sin embargo, Osel Hita Torres acabó conociendo un día la música de Linkin Park: cuando escuchó sus canciones, despertó emociones dormidas como el deseo de reconocimiento, de ser comprendido y amado.

Fue entonces cuando decidió marcharse a Ibiza cuando tan solo tenía 17 años: allí descubrió la cultura occidental, marcada por los placeres y los excesos. Ver a una mujer desnuda o bailar en una discoteca fue traumático para él. Pero poco a poco se fue adaptando, explorando su libertad.

Desde que volvió a España, Osel no ha dejado de viajar, de explorar el mundo, e incluso se ha convertido en padre, ahora llevando una vida mucho más tranquila y relajada.

Eso sí, pese a todo por lo que pasó, Osel nunca olvidará algunas enseñanzas del budismo: "en vez de mirar la forma en que actúa la gente o lo que dice, hay que mirar la intención que hay detrás de sus palabras porque la mayoría de las veces es positiva".