Niño Becerra, tajante sobre el turismo en España: "No hay alternativa"

Los veranos en España están marcados por el calor y el turismo. Para este 2025, se espera que lleguen más de 42 millones de turistas internacionales entre junio y septiembre, según comunicó 'Europa Press'. Además, es un incremento del 3,2 en comparación con el año anterior.

En los últimos días, Santiago Niño Becerra, economista y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, compartió una reflexión en X, anteriormente Twitter, para analizar lo que está sucediendo en la península ibérica sobre el turismo.

El economista está preocupado por la situación del turismo en la península ibérica, pero confesó que "España tiene el turismo que ha querido tener".

El principal problema que expuso viene desde los años 70, debido a que "se ha estado poniendo exclusivamente en el número de turistas que llegaban. No ha habido planificación urbanística, ni organización territorial. Los turistas empezaron a llegar".

La motivación para que los turistas eligiesen España y no otro país para acudir en estas fechas fue a causa de "unos precios bajísimos y por el contraste con su procedencia".

"La evolución de eso ha sido el actual turismo low-cost. Posteriormente se unió el turismo interior que añadió más presión, pero España se ha convertido en algo inhabitable por precios, masificación, contaminación", argumentó.

No todo son malas noticias, ya que "solo se sigue pensando en el 13% de PIB que genera el turismo (y que España no puede, no sabe o no quiere, generar de otro modo) y en el nuevo objetivo: los 120 M de turistas".

A lo que respecta al gasto medio por turista y día de estancia, el economista admitió que "solo ha aumentado cinco euros entre los años 2003 y abril del 2025. Nuevamente, es la masa, el volumen, lo que hace 5/5. Crecer el PIB turístico. Pero no hay alternativa".