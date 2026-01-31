ECONOMÍA
Niño Becerra, tajante sobre el préstamo de emancipación para jóvenes en Barcelona: "Con esta medida…"
El economista compartió su punto de vista al respecto en la red social X
Niño Becerra es uno de los economistas más influyentes de España. Sus opiniones sobre la situación económica del país suelen estar en boca de todos, ya que es muy activo en redes sociales, especialmente en X, antes conocido como Twitter, y participa con frecuencia en tertulias televisivas.
El economista no duda en compartir su punto de vista sobre los principales temas de actualidad. Por esta razón, sus declaraciones suelen generar debate y gran repercusión mediática.
Una de las últimas reflexiones que compartió en la red social de Elon Musk fue sobre el nuevo préstamo de emancipación destinado a los jóvenes aprobado en Barcelona para poder comprar un inmueble.
El economista citó un artículo de 'El Nacional' en el que se aborda este asunto y se explica que Barcelona tiene previsto ampliar el préstamo de emancipación hasta los 80.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.
La iniciativa fue impulsada por ERC y salió adelante gracias al apoyo del PSC y de Barcelona en Comú. Por su parte, Junts optó por la abstención, mientras que el PP y Vox se posicionaron en contra y votaron negativamente la propuesta.
Elisanda Alamany, presidenta del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, expuso que esta medida "evitará que la ciudad se desangre y que perdamos vecinos".
El principal motivo que destacó es que "los jóvenes podrán tener capacidad para afrontar el muro que supone pagar la entrada de una vivienda".
La opinión del economista
No obstante, Niño Becerra sentenció de manera contundente en X esta nueva medida: "El problema de la vivienda en España, en Cataluña y en Barcelona es falta de oferta. Con esta medida la oferta no aumenta, aunque sí pueden hacerlo los precios".
