Niño Becerra se pronuncia desperado ante el turismo masivo: "No se sabe qué hacer"

El "Tourist go home" se ha convertido en el cántico oficial de varios puntos del país. Los puntos neurálgicos del turismo de sol y playa como Barcelona, Baleares y Canarias claman contra el turismo masivo.

Los vecinos continúan saliendo a las calles para protestar contra la masificación turística y la falta de soluciones por parte del Gobierno central.

Las manifestaciones piden que el Congreso les de una solución a corto plazo. El economista se ha pronunciado sobre la situación a través de sus redes sociales.

El experto ha compartido una noticia de El Nacional sobre las protestas del pasado domingo, 21 de julio, en Palma de Mallorca donde alrededor de 50.000 personas salieron a la calle para mostrar su indignación por la masificación turística en la isla.

Niño Becerra, sobre la masificación turística: "No hacer nada lleva a un punto de rotura"

El economista ha compartido su reflexión en su perfil oficial de X: "Esta situación se venía larvando desde hacía años, pero no se ha tomado ninguna medida. ¿La razón? Pienso que no se sabe qué hacer -que sea barato- para sustituir parte del 45% del PIB que genera el turismo. Pero no hacer nada lleva a un punto de rotura...", comenta.

1/2. Esta situación se venían larvando desde hacía años, pero no se ha tomado ninguna medida. ¿La razón?. Pienso que no se sabe qué hacer -que sea barato- para sustituir parte del 45% del PIB que genera el turismo. Pero no hacer nada lleva a un punto de rotura, — Santiago Niño (@sninobecerra) July 22, 2024

Y en otro tweet añade muy crítico: "En el 99,99% de las ocasiones no haciendo nada, nada se soluciona", afirma. "Veremos que deciden quienes deciden sobre el tema", sentencia.

Sus palabras han generado debate en las redes donde los usuarios están cansados de la situación: "Prohibir los pisos turísticos, confiscándolos, y se acaba el problema", dice uno de ellos.