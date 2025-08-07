ECONOMÍA
Niño Becerra, profesor de Economía, enfadado con las terrazas de los bares: "No tiene límites"
El economista denuncia que muchas aceras se han convertido en pasillos estrechos por el abuso de espacio de los bares
Luis Miguel Mora
Cuando paseamos por la calle en verano observamos que las terrazas de los bares están llenas, gracias al buen tiempo, que nos incentiva a todos a salir a comer o cenar fuera. Esto es una alegría para muchos, excepto para una persona, el economista Santiago Niño Becerra, que ha notado un problema en estos establecimientos que nos afecta directamente.
Desde la pandemia, las terrazas de bares y restaurantes se han multiplicado en las ciudades españolas. Lo que comenzó como una solución provisional para mantener la actividad durante las restricciones sanitarias ha terminado consolidándose como una fórmula permanente de explotación del espacio público. Sin embargo, este crecimiento también ha generado conflictos y críticas, como las del economista, que ha denunciado en redes sociales el impacto de estas instalaciones sobre la movilidad peatonal.
La importancia de las terrazas para la hostelería
Para muchos establecimientos, las terrazas representan una parte clave de sus ingresos, porque al disponer de mesas al aire libre, pueden atraer a más clientes, especialmente en primavera y verano. Durante la pandemia, muchos ayuntamientos flexibilizaron los requisitos para montarlas, permitiendo que bares y restaurantes ampliaran su superficie incluso ocupando calzadas, aparcamientos o amplias zonas peatonales.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la expansión de estas terrazas ha derivado en situaciones que afectan directamente al tránsito peatonal, la accesibilidad y el uso del espacio público.
Ordenanzas municipales: lo que se debe respetar
La mayoría de ciudades regulan mediante ordenanzas el espacio que pueden ocupar las terrazas. Estas normativas establecen dimensiones máximas, requisitos de distancia para garantizar el paso de peatones, accesibilidad para personas con movilidad reducida y criterios de convivencia vecinal. A pesar de ello, no siempre se cumplen. En muchos casos, los controles son escasos o directamente, no se aplican de forma clara.
Niño Becerra: "Las aceras ya no son para los peatones"
En su perfil de X (antes Twitter), el economista Santiago Niño Becerra ha compartido una fotografía de una acera en una localidad española donde apenas queda espacio libre entre las terrazas. El profesor describía la situación de esta manera: "Dos personas caminando en sentido contrario se rozan al pasar. Una con un cochecito de bebé tiene que esperar a que la otra pase. Y si un camarero sale con una bandeja, la espera es inevitable".
Niño Becerra asegura haber pasado un buen rato observando cómo los peatones se ven obligados a ceder el paso constantemente. Por eso, lanza una crítica a los ayuntamientos: "Desde el virus el crecimiento en el número y extensión de las terrazas de bares y restaurantes parece no tener límites (...) ¿Piensan los consistorios tomar medidas efectivas al respecto?". Para él, esta expansión descontrolada de las terrazas está transformando el uso de las aceras, convirtiéndolas en obstáculos urbanos.
Su reflexión ha generado gran revuelo y reabre el debate sobre hasta qué punto el espacio público debe sacrificarse en favor del interés comercial.
