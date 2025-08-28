Niño Becerra, profesor de economía, avisa a los futuros pensionistas: "El problema de España es..."

Ni los bajos salarios ni la falta de trabajadores, el verdadero problema al que se enfrenta España es totalmente diferente. El economista Santiago Niño Becerra ha resumido de manera muy clara que los futuros pensionistas podrían tener una situación crítica debido a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El profesor ha vuelto a poner el foco en uno de los grandes retos a los que se enfrenta la economía española, la baja productividad. A través de dos reflexiones publicadas en su perfil de X (antes Twitter), el catedrático ha advertido de que el verdadero problema del país no es la falta de población activa, sino que el valor que genera el trabajo es demasiado bajo, lo que repercute directamente en los salarios y en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

“El problema no es la falta de empleo, sino la baja productividad”

"De nuevo vuelvo a insistir: el problema de España no es de baja población o de insuficiente población ocupada, sino de (muy) baja productividad", ha escrito Niño Becerra en uno de sus mensajes.

El economista recuerda así que, aunque el número de personas trabajando se ha recuperado tras la pandemia y la tasa de paro ha descendido en los últimos años, el verdadero problema está en la capacidad de generar valor añadido por trabajador.

Según los últimos datos de Eurostat, España se sitúa por debajo de la media europea en productividad por hora trabajada. Esto significa que, a pesar de tener un número importante de personas empleadas, la riqueza generada por ese trabajo es menor que en países como Alemania, Francia o los Países Bajos.

Bases de cotización insuficientes y pensiones más altas

Niño Becerra también ha publicado un segundo mensaje en el que alerta de las consecuencias de esta baja productividad sobre el sistema de pensiones: "Las bases de cotización actuales cada vez son más insuficientes para hacer frente a pensiones proporcionalmente más altas porque, mayoritariamente, la oferta de trabajo es mayor que la demanda y el valor generado es bajo, lo que implica bajos salarios".

El sistema de pensiones español se financia principalmente a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas, así que, si los salarios son bajos, también lo son las cotizaciones, lo que dificulta sostener unas pensiones que, además, tienden a ser cada vez más elevadas debido al envejecimiento de la población y a la mejora de las carreras laborales.

España sigue arrastrando problemas históricos como la temporalidad, el paro juvenil o la dualidad entre trabajadores fijos e indefinidos. Aunque las reformas laborales han buscado paliar parte de estas deficiencias, la estructura del mercado laboral continúa siendo poco eficiente para generar empleos de calidad y bien remunerados.