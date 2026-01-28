Niño Becerra y su mensaje que refleja muy bien el caos de Rodalies: "¿Eso es normalidad?"

Como viene siendo muy habitual estos últimos años, el economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a decir en voz alta lo que miles de usuarios de Rodalies llevan años pensando. Y lo ha hecho con una sola pregunta que resume el cansancio generalizado: "¿qué significa exactamente 'volver a la normalidad'?".

La polémica opinión de Niño Becerra sobre la situación de Rodalies

Después de semanas de caos ferroviario en Catalunya (suspensiones totales, reanudaciones parciales, fallos técnicos y servicios alternativos improvisados), el Govern ha anunciado que Rodalies recuperará la normalidad de cara a los próximos días. Un mensaje que se ha tomado con cierto optimismo la sociedad catalana, sobre todo después de que este lunes un nuevo fallo nos dejara sin cercanías.

Niño Becerra también ha reaccionado en X a este anuncio, aunque con ironía y una lista que muchos usuarios han reconocido a simple vista: retrasos persistentes, trayectos anulados, averías constantes, robos de cobre y una sensación de precariedad que lejos de mejorar, está empeorando estos últimos años.

"¿Eso es la normalidad?", se pregunta el economista, centrándose en una idea incómoda en estos momentos: quizás no estamos hablando tanto de una crisis puntual, como sí del estándar habitual en el servicio.

Los usuarios catalanes de Rodalies llevan muchos años quejándose acerca de la situación por la que atraviesa el servicio: falta de mantenimiento y de inversión, escasas mejoras y un estado de la flota lamentable en algunos casos.

Mientras, algunas líneas siguen cortadas por obras de urgencia o están a la espera de ser analizadas; los autobuses sustitutorios siguen siendo el parche que ofrece Renfe y la pregunta que todos nos hacemos es... ¿Cuándo volverán los trenes? ¿Habrá cambiado algo en esa 'nueva normalidad'?