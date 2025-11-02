ECONOMÍA
Niño Becerra, sobre la facturación de los locales en Halloween: "Llama la atención cómo ha crecido hasta convertirse en algo tan popular"
El experto en economía analizó los beneficios de los locales nocturnos en la noche del 31 de octubre
Santiago Niño-Becerra es un economista, catedrático emérito de Estructura Económica de la Universidad Ramon Llull y autor español, conocido por sus análisis sobre la crisis económica de 2008, que predijo como un "crash sistémico" profundo y duradero. Es una figura muy popular en la divulgación económica y colabora frecuentemente en medios de comunicación.
El economista se pronunció sobre el impacto económico de Halloween en los negocios de ocio nocturno en España, destacando que esta festividad genera una facturación significativamente superior a la de un sábado normal y se ha posicionado como una de las celebraciones más lucrativas del año para el sector.
El economista hizo referencia a un artículo en el que se destacaba que los locales de ocio nocturno concentraron alrededor del 90% de la actividad económica vinculada a Halloween durante esos días.
Noche de facturación
El mismo texto señalaba además que la noche del 31 de octubre se sitúa entre las tres fechas con mayor repercusión económica del año, junto con las tradicionales cenas de empresa navideñas y la celebración de Nochevieja. Según los datos publicados, la facturación durante Halloween fue un 20,5 % superior a la de un sábado normal.
Niño Becerra comentó esta información en su cuenta de X, confirmando los datos y subrayando la relevancia que ha adquirido esta festividad en el consumo y en el comportamiento económico del país.
En su mensaje, el economista expresó su asombro por la evolución de Halloween en España: “Una celebración que empezó discretamente en los años noventa y que entonces resultaba completamente ajena. Llama la atención cómo ha crecido hasta convertirse en algo tan popular”.
Sus palabras generaron un notable eco entre los usuarios de la red social, que no tardaron en compartir sus propias impresiones.
