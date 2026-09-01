Niño Becerra, experto en economía, enciende las alarmas sobre las pensiones: ¨la edad de jubilación se retrasará a los 74 años¨

El sistema de pensiones se ha puesto en tela de juicio desde muchos sectores diferentes, destacando el factor de sostenibilidad a largo plazo como uno de los que más preocupaciones generan a nivel logístico. Algo que se debe a múltiples factores distintos con los que el Estado deberá lidiar en los próximos años.

Así lo manifiesta Niño Becerra, catedrático de economía que ha hecho saltar las alarmas con respecto al sistema actual de pensiones, asegurando que la edad de jubilación podría retrasarse hasta los 74 años para 2060. Pero, ¿a qué se debe esto exactamente? ¿Existe alguna solución viable?

Niño Becerra / Imagen de archivo

¿Qué pasará con las pensiones para 2060?

El principal dilema que plantea Niño Becerra tiene que ver con el estado actual del salario medio en España. Según el experto, las cotizaciones actuales son insuficientes como para mantener el sistema de pensiones a largo plazo, poniendo en evidencia la futura salud y solvencia de la Seguridad Social.

Esto hace que se genere un fuerte desequilibrio en los casos de muchos jubilados. Según el experto, hay quienes perciben más dinero de lo que llegaron a cotizar durante toda su vida laboral, provocando que la relación entre ambas cantidades comience a ser insostenible.

Y es que el catedrático prevé un futuro bastante distinto a lo que muchos imaginan en cuanto a cómo el Estado gestionará los ingresos de la población fruto de estas contribuciones. Algo que depende de cómo la tecnología jugará un papel crucial en el desarrollo de nuestra sociedad de aquí en adelante.

Según Niño Becerra, esta última hará que muchos procesos se automaticen, lo cual provocará un impacto importante en muchos puestos de trabajo. En consecuencia, gran parte de la población quedará desocupada y su labor no será tan indispensable a la hora de generar PIB en España.

Dicho de otra manera, el Estado tendrá menos dinero que repartir en cuestión de prestaciones sociales, lo cual generará recortes de manera inevitable y provocará una situación en la que ciertos aspectos indispensables del mismo como su sistema sanitario se vean afectados de forma negativa.

Niño Becerra, experto en economía / Imagen de archivo

De ahí que aquellos que sí trabajen, se vean obligados a jubilarse mucho más tarde con tal de recibir prestaciones del estado, haciendo que no esté claro qué ocurrirá con aquellos que se queden sin trabajo en las próximas décadas.

Lo que sí queda claro es la hipótesis del experto en cuanto al problema central: el quid de la cuestión no está en el descenso de la natalidad que se ha visto en España en los últimos años, sino en cómo la tecnología modificará drásticamente el mercado laboral de aquí en adelante.