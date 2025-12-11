Niño Becerra, experto en economía: “Están condenando a España a un modelo de crecimiento pobre”

El economista Santiago Niño Becerra ha vuelto a poner el foco en una de las principales preocupaciones de muchos españoles: el papel que desempeña la inmigración en el mercado laboral español. Niño Becerra, muy conocido en todo el país por sus análisis económicos tanto en X como en programas de radio y televisión, volvió a generar debate con su último mensaje.

En su reciente publicación, el economista plantea si España realmente necesita la llegada de inmigrantes para impulsar su actividad laboral. Según su criterio, quienes defienden esta idea “están condenando al país a un modelo de crecimiento limitado, basado en la cantidad y no en la calidad, centrado en sectores de bajo valor añadido y dependientes de mucha mano de obra”.

En este mensaje, en el que confunde los términos “emigración” e “inmigración”, Niño Becerra señala que el verdadero problema de fondo en España es la baja productividad, un fenómeno que arrastra desde hace siglos. “Una productividad insuficiente genera salarios bajos y una recaudación por habitante también muy escasa”, sostiene.

PIB por hora trabajada

El economista recurre a datos publicados por Diari ARA a comienzos del año anterior, donde se comparaba la productividad laboral en países como España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia y Estados Unidos. En el gráfico difundido por el medio catalán se observa la evolución del PIB por hora trabajada desde 1970 hasta 2020 en todos estos territorios.

La representación muestra que España incrementó su PIB por hora trabajada hasta mediados de los años noventa, momento en el que la cifra se estabilizó alrededor de los 45 dólares por hora. A partir de 2008 se aprecia un avance notable, aunque este impulso vuelve a frenarse en 2015, situándose en unos 53,1 dólares en 2020.

Según Niño Becerra, esta realidad de productividad insuficiente no afecta por igual a todo el país. “Por suerte, hay regiones en las que esto no ocurre, pero en gran parte del territorio sí”, asegura en su publicación.