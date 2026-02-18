Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: "Tiene que pagarlo..."

Desde la eliminación de los peajes en la AP-7, la AP-2 y otras autopistas en 2021, el tráfico en estas vías ha aumentado de forma notable. En Cataluña, la AP-7 registra un incremento del 37% en coches y del 55% en camiones en algunos tramos, lo que ha provocado congestión, mayor siniestralidad y un desgaste acelerado del pavimento.

El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, alerta de que "más de la mitad de las carreteras del Estado presentan un deterioro grave o muy grave", mientras que la inversión en mantenimiento apenas alcanza los 2.000 millones de euros, muy por debajo del déficit real, que supera los 13.000 millones.

Es por ese motivo que desde la institución emitieron el pasado martes un comunicado para reclamar la necesidad de que el Estado implante un sistema de tarificación por uso de las vías de alta capacidad, autopistas y autovías. Lo ha hecho reivindicando los principios que marca la Unión Europea de "quien usa paga" y "quien contamina paga", y con el objetivo de que esto mejore el mantenimiento de las carreteras.

En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra ha defendido la necesidad de un sistema de pago por uso para financiar las autopistas. Según él, "el mantenimiento de las vías de comunicación ha de pagarlo quienes las usan y por la distancia que las usan. Y según el peso del vehículo".

El experto insiste en que la contaminación "no tiene nada que ver con esto", y que no debería ser un criterio para calcular estos pagos: lo esencial es que el coste se reparta según el uso real y el impacto físico de cada vehículo en la infraestructura.