ECONOMÍA
Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: "Tiene que pagarlo..."
La Cambra de Comerç de Barcelona reclama un sistema de pago por uso de las vías
Desde la eliminación de los peajes en la AP-7, la AP-2 y otras autopistas en 2021, el tráfico en estas vías ha aumentado de forma notable. En Cataluña, la AP-7 registra un incremento del 37% en coches y del 55% en camiones en algunos tramos, lo que ha provocado congestión, mayor siniestralidad y un desgaste acelerado del pavimento.
El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, alerta de que "más de la mitad de las carreteras del Estado presentan un deterioro grave o muy grave", mientras que la inversión en mantenimiento apenas alcanza los 2.000 millones de euros, muy por debajo del déficit real, que supera los 13.000 millones.
Es por ese motivo que desde la institución emitieron el pasado martes un comunicado para reclamar la necesidad de que el Estado implante un sistema de tarificación por uso de las vías de alta capacidad, autopistas y autovías. Lo ha hecho reivindicando los principios que marca la Unión Europea de "quien usa paga" y "quien contamina paga", y con el objetivo de que esto mejore el mantenimiento de las carreteras.
En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra ha defendido la necesidad de un sistema de pago por uso para financiar las autopistas. Según él, "el mantenimiento de las vías de comunicación ha de pagarlo quienes las usan y por la distancia que las usan. Y según el peso del vehículo".
El experto insiste en que la contaminación "no tiene nada que ver con esto", y que no debería ser un criterio para calcular estos pagos: lo esencial es que el coste se reparta según el uso real y el impacto físico de cada vehículo en la infraestructura.
- Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
- El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
- La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse
- Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
- Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
- El accidente de Grison, al descubierto: 'No quiero ni mirar
- Bertrand Ndongo vuelve a polarizar las redes tras su último incidente: 'Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro
- Cuándo comienza el Ramadán en 2026 y qué implica en España