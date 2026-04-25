Niño Becerra, economista: "Los salarios crecerán si se invierte en tecnología y en capital humano"

Santiago Niño Becerra es uno de los economistas más populares de España y sus opiniones siempre están en boca de todas. La última está generando mucho debate en X, antes conocido como Twitter. El experto en economía aborda el gran problema de España, un tema que muchas personas desconocen, ya que solo unos pocos llegan a la misma conclusión que él.

En primer lugar, el economista quiere recordar que "periódicamente se hace declaraciones del tipo: 'España necesita mano de obra'", unas afirmaciones que no está nada de acuerdo.

Por esta razón, expone lo que realmente necesita el país: "España necesita más productividad, pues a día de hoy España tiene la productividad que Francia tenía en 1996".

El experto en economía señala que España necesita más PIB per cápita, ya que "en relación a la media de la Unión Europea, tiene hoy el PIB per cápita que tenía en el 2016".

La solución que otorga es que "para aumentar la productividad hay que invertir en tecnología y en capital humano, pero para eso el PIB tiene que basarse en bienes y servicios de alto valor".

Si se lleva a cabo su reflexión, Becerra asegura que "los salarios crecerán". Asimismo, reconoció que "con una población ajustada a tales necesidades el PIB per cápita aumentará y, evidentemente, se frenará la salida del país de españolas y españoles con alta cualificación".

Santiago Niño Becerra opina sobre la tensión creciente mundial en X. / Álvaro Monge

"Si España aumenta su mano de obra continuará enquistada en bajas productividades y reducido PIB per cápita, la tasa de actividad seguirá siendo de las más bajas de Europa, pero la tasa de pobreza de las más elevadas", manifiesta en la red social de Elon Musk.

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Por último, Becerra comparte que puede ser que "España se halle ya condenada a esa situación desde hace siglos".