Niño Becerra, economista: "Están pidiendo a las familias tener dinero en efectivo en casa"

Santiago Niño Becerra es uno de los economistas más populares de España y sus opiniones siempre están en boca de todas. La última está generando mucha cola, ya que ha compartido la noticia en la que Riksbank, el banco central de Suecia, ha recomendado guardar en casa 1.000 coronas suecas por persona, lo que equivale a 90 euros.

"El acceso a diferentes métodos de pago mejora la capacidad de las personas para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra", advirtió el banco central de Suecia.

No es una gran cantidad, pero puede ser suficiente en caso de emergencia, como ocurrió durante el apagón en España el 28 de abril de 2025. Una situación que paralizó al país y recordó la importancia de elementos esenciales como las radios, el dinero en efectivo, las linternas, entre otros objetos.

En primer lugar, el economista expuso: "Recordarán el gran apagón del 28 de abril del 2025 en España. Entonces se recomendó lo mismo: que las personas, las familias, tuvieran una cantidad de dinero físico para hacer frente a posibles emergencias semejantes".

Respecto a la decisión que ha tomado el banco central de Suecia, Niño Becerra fue contundente: "Si ahora en Suecia se recomienda esto. ¿Se baraja la posibilidad de un gran apagón, sea por un fenómeno eléctrico o por un ciberataque?".

El catedrático de Estructura Económica aseguró que "si hasta ahora las autoridades han visto bien el desuso progresivo del dinero fiduciario, ¿por qué volver a él?".

Santiago Niño Becerra / Guillermo Mestre

"El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1.000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales", compartió el economista.

Noticias relacionadas

Asimismo, reconoció que "los hogares pueden necesitar más o menos efectivo disponible, dependiendo del número de personas en el hogar o de sus necesidades específicas. Siempre que sea posible, se recomienda a los hogares mantener efectivo en varias denominaciones".