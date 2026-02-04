Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Munuera MonteroRivales Barcelona CopaMercado NBAAlbacete - BarcelonaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyTest MotoGPArbeloaAlcarazVolta Comunitat ValencianaJuegos Olímpicos InviernoEspaña vs CroaciaJuan JoséBalizaBernardo SilvaToni NadalDónde ver Test MotoGPSeis NacionesBarça Youth LeagueMaldiniCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Niño Becerra, economista, lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Comprar o alquilar una vivienda en España se ha vuelto cada vez más difícil

Santiago Niño Becerra

Santiago Niño Becerra / Guillermo Mestre

Andrea Riera

Andrea Riera

Santiago Niño Becerra, economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, se ha pronunciado sobre la vivienda a través de la red social X (antes Twitter).

Comprar o alquilar una vivienda en España se ha vuelto cada vez más difícil. Los precios suben sin parar y muchos hogares ven cómo su sueldo apenas alcanza para cubrir el alquiler, mientras otros gastos básicos como luz, gas o comida también aumentan.

Según los últimos datos del Observatorio de Vivienda Asequible, impulsado por Provivienda, revelan que la propiedad de la vivienda está cada vez más concentrada. En 2025, de las 24,2 millones de viviendas, más de 22 millones pertenecen a personas físicas, pero un 24 % de los propietarios tiene más de una vivienda y controla casi la mitad del parque residencial.

Aunque solamente un 0,2 % de grandes tenedores posee más de diez viviendas, su influencia sobre precios y oferta es enorme.

El economista alerta de que esta situación podría tener consecuencias históricas: "No sé. Da la sensación de que en España, con la vivienda hoy, lleva camino de suceder lo que ocurrió con la tierra en los siglos XVIII y XIX. Y ya sabemos cómo evolucionó aquello".

El experto recuerda que, en esa época, la tierra estaba concentrada en manos de nobles, la Iglesia y grandes terratenientes, mientras la mayoría de la población debía alquilarla o trabajarla, pagando precios altos y con pocas posibilidades de mejorar su situación.

Becerra teme que la vivienda siga un camino parecido, con inmuebles cada vez más pensados para invertir y acumular riqueza que para vivir. Y los datos lo confirman: un 20 % de los españoles vive de alquiler, y desde 2007 la cifra ha aumentado en casi 3,5 millones.

Noticias relacionadas

Los arrendadores suelen tener ingresos hasta 2,5 veces superiores a los de los inquilinos, según el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), lo que evidencia una creciente brecha económica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  2. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  3. Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
  4. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  5. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  6. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  7. Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
  8. Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: 'Muy tranquila

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Niño Becerra lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Niño Becerra lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo

¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo