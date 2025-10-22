Niño Becerra, economista, en contra de esta frase sobre la contaminación: "Eso justifica contaminar si se paga"

La contaminación global sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. En los últimos años, Gobiernos de todo el mundo han instalado distintas políticas y normativas para mejorar la situación de los municipios más afectados.

En este contexto, el economista Niño Becerra ha criticado en sus redes sociales una frase que suele repetirse sobre la anticontaminación. Para el colaborador de LaSexta, esta oración justifica contaminar si puede permitirse pagar una sanción económica.

"Nunca he estado de acuerdo con la frase 'Quien contamina más debe pagar más' porque eso justifica contaminar si se paga: si pago puedo contaminar. Y no es eso", señala en su perfil de X (antes Twitter).

Niño Becerra, economista / Sport

No es la primera vez que el experto en economía se muestra crítico con este asunto. En 2022, compartió un gráfico sobre el aumento de CO₂ en la atmósfera, señalando la responsabilidad de las distintas compañías y gobernantes:

"Sobra las palabras. La única forma de minimizar el desastre, pienso, es la imposición de medidas dictatoriales, la concienciación ya no es posible", sentenció Niño Becerra.

Por otro lado, algunos usuarios de la red social han contestado al economista: "Pero si pagas te lo pensarás antes de contaminar. Me consta de una refinería aquí tiene que cambiar unos filtros cada x tiempo, supone parar, lo que hace es tardar más en cambiarlos, es el sistema, la competitividad".

Este septiembre Niño Becerra también reflexionó en redes sociales sobre cómo la contaminación afectaba al crecimiento económico: "Se le está dando vueltas y vueltas cuando en realidad es muy simple: nuestro modelo de crecimiento es contaminante: crecemos porque contaminamos; y reducir la contaminación implica crecer menos".