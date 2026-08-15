Niño Becerra, economista, sobre la edad de jubilación en 2060: "Entre 62 y 74 años para los hombres, y de entre 60 y 74 años para las mujeres"

La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los debates más recurrentes entre los expertos económicos. En 2026 han crecido las pensiones mínimas y no contributivas, con un gasto récord de 200.000 millones de euros en el pasado año. No obstante, la cuantía seguirá creciendo debido a la actualización de las pensiones.

A partir del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se producirá una subida del 2,8% en las prestaciones económicas. De esta forma, la cuantía de las nuevas pensiones contributivas será de; 874 euros (mínimas), 1.441 euros (medias) y 3.267 euros (máximas).

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

En España, la edad legal de jubilación ordinaria aumentará de manera progresiva y continuada hasta 2027. En 2026, la edad legal de jubilación ordinaria se sitúa en los 66 años y 8 meses con menos de 38 años cotizados. Para las personas que superen este periodo de cotización, la edad de jubilación será de 65 años.

Con la reforma prevista, la edad de jubilación podría subir hasta 67 años en 2027 para aquellos trabajadores que no alcancen los requisitos necesarios. En este sentido, el economista Santiago Niño Becerra ha hablado de cómo puede ser la situación de jubilación a partir de 2060.

Una jubilada consulta su ordenador / Eugene Barmin / Freepik.

A través de redes sociales, el experto en economía ha compartido un pronóstico a largo plazo: "Se prevé que la edad normal de jubilación para las personas que ingresen en el mercado laboral en 2022 sea de entre 62 y 74 años para los hombres, y de entre 60 y 74 años para las mujeres en 2060".

El catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, hace la siguiente valoración en su perfil de 'X': "En mi opinión, en el 2060, para generar PIB serán necesarias muy pocas personas y las que lo sean dejarán de serlo mucho antes de que lleguen a esa edad".

Según Niño Becerra, "en 34 años la tecnología alcanzará niveles hoy inimaginables". De esta forma, el profesor de economía cree que el desarrollo tecnológico modificará el mercado laboral que conocemos ahora, afectando a la producción y la creación de empleo.

El economista ha publicado cuatro libros: 'El crash del 2010' (2009), 'Más allá del crash' (2011), 'Diario del crash' (2013) y 'La economía. Una historia muy personal' (2015). El barcelonés tiene un canal de YouTube y participa de forma habitual en programas de televisión y radio, analizando la actualidad económica, el mercado laboral, la inflación o el futuro del modelo económico y del sistema público de pensiones.