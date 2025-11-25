Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Economía

El economista Santiago Niño Becerra (74 años), sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

El texto hace referencia a la posible demolición de la antigua estación de mercancías de la Sagrera

El economista Santiago Niño Becerra.

El economista Santiago Niño Becerra. / AGN

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951) es economista y catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. El experto es conocido por su predicción sobre la crisis económica de 2008, así como su participación como tertuliano en varios medios de comunicación.

En los últimos días, Niño Becerra ha compartido su opinión sobre el sistema de construcción en nuestro país. Este jueves, 20 de noviembre, el economista citó un artículo de 'El Nacional', que trataba sobre como se aprovechan los edificios en Cataluña.

Niño Becerra, economista

Niño Becerra, economista / Sport

El texto hacía referencia a la posible demolición de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, en Barcelona. Actualmente, existe un debate urbanístico en la ciudad condal sobre si debe ser conservado.

La estación estuvo operativa entre 1922 y 1990, aunque a día de hoy tan solo queda su edificio principal. Posteriormente, fue utilizada por ADIF como oficina en Barcelona.

Antigua estación de mercaderías de La Sagrera (Barcelona).

Antigua estación de mercaderías de La Sagrera (Barcelona). / Wikipedia

La demolición de la estación de mercancías de la Sagrera está aprobada desde 1994, y prevista para el próximo 2026. Al respecto, Niño Becerra ha compartido su opinión en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

"España es un país en el que escasos edificios se reaprovechan rehabilitándolos. Se prefiere la solución 'bombista': derribo y construcción. Pienso que si: este edificio debe ser conservado", afirmó en su perfil.

Niño Becerra en Tot Es Mou

Niño Becerra en Tot Es Mou / TV3

El comentario no tardó en viralizarse en redes sociales, provocando decenas de comentarios por parte de los usuarios. "Se generará un gasto público para nada" o "Si ya lo hacen jugando con la salud, que no van a hacer", comentaron varias personas.

Noticias relacionadas y más

La antigua estación de ferrocarril fue clausurada en la década de los noventa y actualmente está siendo desmantelada para construir en su ubicación la nueva estación intermodal Barcelona-La Sagrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro
  3. Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou: 'Es muy fácil
  4. Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro
  5. ¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro
  6. José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
  7. Una andaluza, sin tapujos sobre esta expresión catalana: 'Me suena fatal
  8. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

Èxit rotund de la Gala Benèfica de Mi Fundación Alex a La Llotja de Lleida amb més de 300 assistents

El economista Santiago Niño Becerra, sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

El economista Santiago Niño Becerra, sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

Niño Becerra, economista, opina sobre el incremento de los precios: "No para de crecer desde la pandemia"

Niño Becerra, economista, opina sobre el incremento de los precios: "No para de crecer desde la pandemia"

Javier Moll: "La España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia"

Javier Moll: "La España de las Autonomías es uno de los mayores logros de nuestra democracia"

El Estatuto de los Trabajadores advierte: puedes reclamar si tu empresa cae en este extendido error sobre el teletrabajo

El Estatuto de los Trabajadores advierte: puedes reclamar si tu empresa cae en este extendido error sobre el teletrabajo

Esta moneda de 1 céntimo vale 50.000 euros: cómo saber si tienes una en casa

Esta moneda de 1 céntimo vale 50.000 euros: cómo saber si tienes una en casa

¿Cuánto cobra un redactor de RTVE en 2025? Salario medio y complementos

¿Cuánto cobra un redactor de RTVE en 2025? Salario medio y complementos