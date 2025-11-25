El economista Santiago Niño Becerra (74 años), sobre el sector de la construcción en España: "Se reaprovechan escasos edificios"

Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951) es economista y catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. El experto es conocido por su predicción sobre la crisis económica de 2008, así como su participación como tertuliano en varios medios de comunicación.

En los últimos días, Niño Becerra ha compartido su opinión sobre el sistema de construcción en nuestro país. Este jueves, 20 de noviembre, el economista citó un artículo de 'El Nacional', que trataba sobre como se aprovechan los edificios en Cataluña.

Niño Becerra, economista / Sport

El texto hacía referencia a la posible demolición de la antigua estación de mercancías de la Sagrera, en Barcelona. Actualmente, existe un debate urbanístico en la ciudad condal sobre si debe ser conservado.

La estación estuvo operativa entre 1922 y 1990, aunque a día de hoy tan solo queda su edificio principal. Posteriormente, fue utilizada por ADIF como oficina en Barcelona.

Antigua estación de mercaderías de La Sagrera (Barcelona). / Wikipedia

La demolición de la estación de mercancías de la Sagrera está aprobada desde 1994, y prevista para el próximo 2026. Al respecto, Niño Becerra ha compartido su opinión en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

"España es un país en el que escasos edificios se reaprovechan rehabilitándolos. Se prefiere la solución 'bombista': derribo y construcción. Pienso que si: este edificio debe ser conservado", afirmó en su perfil.

Niño Becerra en Tot Es Mou / TV3

El comentario no tardó en viralizarse en redes sociales, provocando decenas de comentarios por parte de los usuarios. "Se generará un gasto público para nada" o "Si ya lo hacen jugando con la salud, que no van a hacer", comentaron varias personas.

La antigua estación de ferrocarril fue clausurada en la década de los noventa y actualmente está siendo desmantelada para construir en su ubicación la nueva estación intermodal Barcelona-La Sagrera.