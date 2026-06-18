ECONOMÍA
Niño Becerra, economista: "El actual sistema de pensiones no es sostenible porque la demanda de trabajo es decreciente"
Los ámbitos económicos y demográficos pueden afectar a la sostenibilidad de las pensiones
La sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de los españoles. En los últimos años, la situación ha cambiado debido al descenso de la natalidad y la pirámide demográfica de nuestro país.
No obstante, el economista Santiago Niño Becerra ha señalado otro factor clave para el futuro del sistema de pensiones. A través de redes sociales, el experto ha hecho un análisis sobre el mercado laboral.
"De nuevo y en mi opinión, el actual sistema de pensiones, el que está en vigor, el que conocemos, no es sostenible porque la tendencia de la demanda de trabajo es decreciente y, por tanto, la de los salarios moda, durante bastantes años, o siempre, también lo será", escribía en X.
En este sentido, la evolución tecnológica tiene un impacto en la productividad de las empresas y la necesidad de personal. En consecuencia, el ámbito económico y el demográfico pueden afectar a la sostenibilidad de las pensiones.
"Conceptos como la tasa de natalidad y la población total han sido ya sustituidos por el de productividad", apunta Niño Becerra. Según el experto en economía, la reducción de empleo e ingresos salariales afectará a las cotizaciones.
"Dentro de nada se admitirá públicamente que ya no es necesaria tanta población como la que ahora tenemos en España, en Europa, en el 'mundo desarrollado', en el que no lo está porque la tecnología cada vez está haciendo más cosas, lo que incide directamente sobre el sistema de pensiones vía cotizaciones", explica el especialista.
Actualmente, el gasto mensual en pensiones contributivas supera los 12.700 millones de euros. Por lo tanto, el importe de las prestaciones equivale a más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país.
Con este escenario, algunos expertos han comenzado el debate sobre si las nuevas tecnologías deberían tener cotizaciones. "¿Debe la tecnología cotizar a la Seguridad Social?", se pregunta el economista.
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