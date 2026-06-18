Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OliseTopuria suspendido UFCRepública Checa - SudáfricaDónde ver Mundial 2026Enzo FernándezEtapa 3 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaLamine YamalTopuriaMundial 2026Víctor MuñozDika MemValencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaJuan RoigMercado de fichajesHorario BadosaPróximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Horarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCiclistasCañizaresGonzalo BernadosCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Niño Becerra, economista: "El actual sistema de pensiones no es sostenible porque la demanda de trabajo es decreciente"

Los ámbitos económicos y demográficos pueden afectar a la sostenibilidad de las pensiones

Santiago Niño Becerra, experto en economía.

Santiago Niño Becerra, experto en economía. / TV3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

La sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las mayores preocupaciones de los españoles. En los últimos años, la situación ha cambiado debido al descenso de la natalidad y la pirámide demográfica de nuestro país.

No obstante, el economista Santiago Niño Becerra ha señalado otro factor clave para el futuro del sistema de pensiones. A través de redes sociales, el experto ha hecho un análisis sobre el mercado laboral.

"De nuevo y en mi opinión, el actual sistema de pensiones, el que está en vigor, el que conocemos, no es sostenible porque la tendencia de la demanda de trabajo es decreciente y, por tanto, la de los salarios moda, durante bastantes años, o siempre, también lo será", escribía en X.

En este sentido, la evolución tecnológica tiene un impacto en la productividad de las empresas y la necesidad de personal. En consecuencia, el ámbito económico y el demográfico pueden afectar a la sostenibilidad de las pensiones.

"Conceptos como la tasa de natalidad y la población total han sido ya sustituidos por el de productividad", apunta Niño Becerra. Según el experto en economía, la reducción de empleo e ingresos salariales afectará a las cotizaciones.

"Dentro de nada se admitirá públicamente que ya no es necesaria tanta población como la que ahora tenemos en España, en Europa, en el 'mundo desarrollado', en el que no lo está porque la tecnología cada vez está haciendo más cosas, lo que incide directamente sobre el sistema de pensiones vía cotizaciones", explica el especialista.

Oficina de la Seguridad Social

Oficina de la Seguridad Social / Archivo

Actualmente, el gasto mensual en pensiones contributivas supera los 12.700 millones de euros. Por lo tanto, el importe de las prestaciones equivale a más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país.

Noticias relacionadas y más

Con este escenario, algunos expertos han comenzado el debate sobre si las nuevas tecnologías deberían tener cotizaciones. "¿Debe la tecnología cotizar a la Seguridad Social?", se pregunta el economista.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La hija de Joaquín Sánchez confirma su romance con este futbolista español
  2. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
  3. Entramos al pueblo donde mejor se come de España, famoso por su pulpo: con una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico y con murallas del siglo XII
  4. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  5. Confirmado por el BOE: el Gobierno concederá ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y eliminar barreras arquitectónicas
  6. La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada
  7. Ya es oficial: el BOE confirma un cambio crucial para los trámites de la Seguridad Social a partir de septiembre de 2026
  8. El BOE lo confirma: la Seguridad Social reconoce la baja laboral con el 100% del salario para los trabajadores que sean donantes

Niño Becerra, economista: "El actual sistema de pensiones no es sostenible porque la demanda de trabajo es decreciente"

Niño Becerra, economista: "El actual sistema de pensiones no es sostenible porque la demanda de trabajo es decreciente"

Afonso Coelho, entrenador personal: "A los 60 años, combinar ejercicios de fuerza con caminatas suaves 3 veces por semana es suficiente para mejorar"

Afonso Coelho, entrenador personal: "A los 60 años, combinar ejercicios de fuerza con caminatas suaves 3 veces por semana es suficiente para mejorar"

Las hijas de Rodríguez Zapatero y su secretaria, imputadas en el 'caso Plus Ultra'

Las hijas de Rodríguez Zapatero y su secretaria, imputadas en el 'caso Plus Ultra'

Audio | Julio Martínez Martínez compró en 2011 una casa al matrimonio Zapatero

Audio | Julio Martínez Martínez compró en 2011 una casa al matrimonio Zapatero

Audio | Zapatero defiende el trabajo de sus hijas

Audio | Zapatero defiende el trabajo de sus hijas

El 'boom' de incautaciones de camisetas de fútbol falsas colapsa los almacenes policiales y frena nuevos operativos

El 'boom' de incautaciones de camisetas de fútbol falsas colapsa los almacenes policiales y frena nuevos operativos

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Audio | No declara sobre las joyas

Audio | No declara sobre las joyas