El economista Niño Becerra denuncia la situación de las pensiones en España: "Se pagan con deuda pública"

El sistema de pensiones enfrenta un desafío creciente: los nuevos jubilados superan en número a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Aunque el empleo juvenil ha experimentado un repunte, no alcanza para equilibrar la salida masiva de la generación del 'Baby Boom'.

Santiago Niño Becerra, economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, ha hablado este martes en 'Tot es Mou' sobre las pensiones.

El experto ha asegurado que el sistema europeo es "tendencial", es decir, que no empieza ni acaba nunca, y que el problema de las pensiones en España "no es ni ideológico ni demográfico", sino financiero: "Es de productividad baja, de salarios bajos y de contratos, evidentemente, con una base de cotización muy baja".

Niño Becerra ha mencionado un tema del que no se está hablando: la deuda de la Seguridad Social hoy roza los 200.000 millones de euros y en España se están pagando pensiones con deuda pública, algo que la Unión Europea ya ha indicado que debe acabar.

El economista ha explicado que lo que no se puede hacer, porque "habría una revolución, es un recorte de pensiones lineal o progresiva del 6%, por ejemplo".

Sin embargo, Becerra ha apuntado que cree que los cambios podrían aplicarse por etapas: "En primer lugar, se cogerá toda la vida laboral para calcular el importe de la pensión. En segundo lugar, esto de los 40 años cotizados, es una entelequia porque un joven que toda su vida laboral será un continuado de contratos a tiempo parcial y temporales, nunca llegará a los 40 años".

El experto ha añadido que España tiene la tasa de reposición más elevada de Europa, es decir, el porcentaje que representa la primera pensión sobre el último salario: "Es altísima, roza el 80% porque en el país, el nivel de ahorros prejubilación es bajísimo y se tiene que dar algo porque si no, la gente no llegaría".

Santiago Niño Becerra compara el problema de las pensiones con el de la construcción: "Hemos llegado a este punto porque hemos querido hacerlo. Se tendría que haber enfrentado hace mucho".