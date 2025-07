Niño Becerra lo tiene claro: el sistema de pensiones en España "ha muerto"

La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.

El último de ellos en España fue muy polémico, pues la Seguridad Social empeoró las condiciones para los trabajadores que veían próxima su jubilación. El organismo redefinió la edad de retiro en función de las necesidades demográficas y económicas del país.

Ahora, el economista Santiago Niño Becerra ha concedido una entrevista a 'Noticias de Trabajo' para compartir su opinión sobre cómo están gestionando el sistema de pensiones en España, y más con los últimos cambios.

El profesor universitario asegura que "el sistema de pensiones tal y como lo conocemos ha muerto", a lo que predice que "los jóvenes no van a tener pensiones".

Aparte, tiene claro quiénes son los culpables: los políticos: "Aquí nos están engañando. Todos, y el color da igual, nos están diciendo que las pensiones son sostenibles, que se hará lo que sea... ¿De dónde se va a sacar el dinero?".

Niño Becerra argumenta que "lo que en su día fue viable, ahora no se sostiene". El principal motivo es que "los números no cuadran porque los ingresos que recibe el sistema son inferiores al gasto que generan las pensiones".

Recuerda que el sistema de pensiones se origina después de la Segunda Guerra Mundial: "En el pleno empleo, salarios crecientes basados en la inflación y esperanza de vida de 14 años como máximo después de la jubilación". Una situación insostenible a día de hoy.

El economista expone que el sistema de pensiones no da para más. "No es sostenible, no se puede financiar. Se le ha dado un sesgo ideológico y no lo es. Simplemente, los ingresos son inferiores a los gastos", comenta.