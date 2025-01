Un niño árabe tiene claro que el Real Madrid ganará la Supercopa: "Confío en los árbitros"

FC Barcelona y Real Madrid se miden este domingo en la final de la Supercopa de España. Ambos equipos, por tercer año consecutivo, se verán las caras para proclamarse campeones de esta competición. El Barça se colgó la medalla de oro en 2023 (1-3), mientras que los blancos se llevaron el trofeo el curso pasado (4-1).

Hansi Flick puede ganar su primer título como azulgrana. Sin embargo, la dinámica de los dos conjuntos es diferente a la del último Clásico, donde el Barça venció a los de Ancelotti en el Bernabéu por 0-4. Es complicado hacer un pronóstico, pero un niño de Arabia tiene claro quién será el campeón y el motivo que decantará la balanza hacia uno de los dos equipos.

En la previa del partido entre Real Madrid y Mallorca, un medio de comunicación árabe hizo preguntas a los aficionados que acudían al estadio a ver el encuentro. Uno de los entrevistados fue un niño, ataviado con una bandera del cuadro blanco, que tenía la certeza de que su equipo pasaría a la final y que ganaría al Barça por 3-1.

A pesar de la seguridad en su respuesta, el pequeño señaló que no confía demasiado en los jugadores del Real Madrid. La periodista, sorprendida, le preguntó los motivos a los que se podía agarrar. "¿Cómo ganarás entonces? ¿Por suerte?". El niño no dudó: "No, por el arbitraje".

Las declaraciones no han pasado desapercibidas, y ya están corriendo como la espuma en redes sociales. El partido se podrá ver en España a partir de las 20.00 h en Movistar+. Podrás seguir la narración del choque en directo, como siempre, en la página web de SPORT.