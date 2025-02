Una niña de siete años se gasta 2.500 dólares con la cuenta de su madre y esta graba su reacción: "Literalmente, agotaste mi tarjeta"

El comercio online permite a los consumidores poder pasear de cierto modo por las tiendas sin la necesidad de levantarse del sofá. Sin embargo, en más de una ocasión los expertos han recalcado los peligros que conlleva tener todo lo deseable a tan solo un golpe de dedo. Por un lado, encontramos la amenaza de los ciberdelincuentes, siempre al quite de conseguir los datos personales y bancarios de sus víctimas, mientras que los compradores compulsivos deben hacer un arduo trabajo para contener las ganas de gastar, por la facilidad que conlleva.

En este sentido, en España una de cada diez personas cumple con el perfil de un comprador compulsivo, con especial incidencia entre las mujeres, aunque la cifra crece de forma incesante, como apuntaba un estudio de la Universidad de Granada. El efecto de la serotonina en el cerebro es todavía más evidente entre los niños, que todavía no han tenido la oportunidad de aprender el significado del coste real del dinero y los esfuerzos que tienen que hacer muchas familias para conseguirlo.

2.500 dólares con la tarjeta de su madre

Recientemente, se ha hecho viral el caso de una niña de siete años de Estados Unidos que se gastó 2.500 dólares de la tarjeta de débito de su madre, sin que esta lo supiera. La menor compró todo tipo de artículos, como gafas, varios pares de zapatos y prendas de marca y la madre, al darse cuenta grabó su reacción al ser descubierta.

"No funciona así. No puedes usar sacar todo lo que hay en la tarjeta de débito", le recrimina la madre al principio del vídeo, aunque parece que la hija no entiende el porqué de la recriminación. "Ameliya, ¡2.500 dólares!", explica la madre mientras la niña le hace un gesto de desaprobación con la mano. "Literalmente, agotaste mi tarjeta...", se lamenta la madre, mientras Amelia empieza a mostrar todo lo que ha comprado.

"Son unos Crocs bonitos, pero... ¿en serio necesitabas tres pares de zapatos?", sigue lamentándose antes de recordarle que "tiene siete años" y que "no debería saber usar una tarjeta de débito". Después de recordarle a su madre lo obvio, que sí que sabe usar la tarjeta pese a su corta edad, su progenitora decide imponerle un verdadero castigo del primer mundo, como que "no podrá tener su iPhone".

De hecho, la actitud de ambas ha sorprendido mucho a algunos usuarios de las redes, pues se hacen cruces de la poca dureza de la reprimenda. También con la respuesta de la niña al conocer el castigo: "Entonces lo romperé", mientras se acerca a alguna de las compras que ha hecho y su madre pone fin al vídeo.