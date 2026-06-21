Nil Ojeda y Starbucks ponen en jaque a Barcelona con una partida de ajedrez que empieza el 24 de junio

Entrar en un Starbucks, pedir un café y acabar sentado frente a un jugador profesional de ajedrez. Eso es exactamente lo que va a pasar en el Passeig de Gràcia de Barcelona el próximo miércoles 24 de junio. La cadena de cafeterías y MilfShakes, la marca creada por el influencer catalán Nil Ojeda, han diseñado juntos una activación que dura siete horas y que convierte uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad en un espacio de juego presencial para los más jóvenes.

El evento tendrá lugar entre las 14:00 y las 21:00 horas en la tienda de Passeig de Gràcia, 103, y la mecánica es tan simple como atractiva: el cliente pide cualquier bebida en la barra, recibe una ficha roja y entra en la cola para enfrentarse a uno de los tres "Hombres de Rojo", los jugadores expertos del Club de Ajedrez de Martorell que representan el universo visual de MilfShakes.

Las partidas duran un máximo de 15 minutos. Pero lo que realmente le da valor a la propuesta no es el juego en sí, sino lo que está en juego. Los únicos 30 ajedreces de edición limitada que existen en el mundo solo se pueden ganar venciendo a uno de esos profesionales. No hay tienda donde comprarlos, no hay forma de reservarlos. Un tablero de diseño fabricado íntegramente en España, con piezas personalizadas con la sirena de Starbucks y el Milfo de MilfShakes, acabados premium y un maletín de piel con logos grabados. Una pieza de coleccionista que vale lo que cuesta ganarla.

La experiencia lleva el nombre "Play to Lose. It's part of the game" y la filosofía detrás es clara: reivindicar una forma de ocio que no gire alrededor de la recompensa inmediata ni del rendimiento constante. Una idea que resuena especialmente en una generación que comparte cada logro en redes y que, según un estudio reciente, en un 52% siente un deseo creciente de desconectar de lo digital.

Barcelona es la primera parada de una gira que continuará en Valencia el 25 de junio, Zaragoza el 26, A Coruña el 1 de julio, Sevilla el 2 y Madrid el 3, siempre en el mismo horario y con el mismo formato. Para quienes quieran practicar antes de plantarse ante los Hombres de Rojo, la web milfshakes.es tiene disponible un minijuego diseñado para la ocasión.

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La colaboración encaja con la idea que Starbucks lleva cultivando desde su fundación: el "tercer lugar", ese espacio que no es la oficina ni el hogar pero donde la gente puede quedarse, conectar y tomarse un respiro. En este caso, la excusa es un tablero de ajedrez, un café y la posibilidad de que alguien se lleve a casa algo que ningún billete puede comprar.