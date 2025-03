Nieves Bolós rompe en lágrimas al hablar de playa Misterio: "Lo estoy pasando muy mal"

En 'Tierra de nadie', Nieves Bolós se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes 2025'. Después de la noticia, la creadora de contenido fue trasladada a Playa Misterio.

La psicóloga se encontró con Samya y Manuel González, toda una sorpresa para la concursante. Allí, se pusieron al corriente sobre lo ocurrido en Cayos Cochinos.

"Esta semana expulsan a dos por un tema que hemos armado de fuego y estaré yo y el jueves expulsan a otra persona", comentaba. En este caso, Nieves hacía referencia a la sanción que la organización había impuesto a todos los miembros de playa Furia, por saltarse las normas y hacer fuego con un mechero.

No obstante, la situación en playa Misterio es peor de lo que esperaba, y Manuel González le advierte que están sin comida. "Solo nos queda un poco de arroz", explicaba el ex participante de 'La isla de las tentaciones 8'. La influencer ha comenzado desconcertada esta nueva aventura, mostrándose aterrada por la falta de comida.

Este jueves, Jorge Javier Vázquez le preguntaba en directo durante la gala. "No puedo decir nada que no sea bueno", decía sobre sus compañeros. De hecho, gracias a su compañía, "de vez en cuando ha podido sacar una sonrisa". A pesar de todo, está viviendo una situación complicada: "Tengo subidas y bajadas".

El comunicador le preguntaba sobre el motivo de su estado anímico: "Estoy con una mentalidad muy mala, no me esperaba lo del martes para nada, no sé si es que he hecho mal o no se me ha entendido, o simplemente que no gusto tanto como las otras personas que se salvaron", se sinceraba.

La experta en psicología ha reflexionado sobre su prematura eliminación: "Para mí, 'Supervivientes' siempre ha sido mi sueño, soy una chica deportista que ama todo lo que tiene que ver con el programa, con las pruebas y la superación personal. Venir aquí la segunda semana es algo que no me esperaba y lo estoy pasando muy mal", decía ante las cámaras.

En este contexto, Manuel González ha querido levantar el ánimo de su compañera. "Hay que ver el vaso medio lleno, es lo que le intento transmitir a ella". Finalmente, Jorge Javier se ha dirigido a Nieves con un último mensaje: "Mientras estés allí, sigues concursando. Esto te lo tienes que grabar en la cabeza".