La nieve vuelve a sorprender en Catalunya: el Meteocat nos prepara para el fin de semana

Hoy, viernes 6 de febrero de 2026, Catalunya se despierta con un cielo que promete cambios a lo largo de las horas. Según las últimas predicciones del Meteocat, lo que empieza como un día sereno con apenas algunas nubes en el sur del Pirineu y Prepirineu occidental, se transformará en un cielo nublado cubriendo casi todo el territorio.

Muchas nubes y nieve a poca altitud

A partir de media tarde, bandas de nubes altas y medias irrumpirán desde el oeste, dejando el cielo muy cubierto en todo el territorio al caer la noche. Y no acaba ahí: entre media mañana y primera hora de la tarde aparecerán nubarrones en las zonas de montaña, especialmente en el extremo nordeste, donde podrían volverse más intensos de lo esperado.

Pero la verdadera sorpresa es la nieve. Se esperan chubascos débiles entre media mañana y la tarde: primero en el Pirineu oriental y puntos del nordeste, luego extendiéndose a la mitad oeste, con aislados en el resto. Las acumulaciones serán mínimas en general, pero ojo en el sur del Pirineu y Prepirineu occidental, donde podrían ser algo más generosas.

La cota de nieve arranca en 1.600 metros, pero desciende hasta 1.200 por la tarde y se espera que en las zonas más activas del Pirineu y Prepirineu occidental podría colarse temporalmente hasta los 800 metros si la lluvia arrecia. Y eso que pensábamos que este febrero iba a ser flojo.

Las temperaturas máximas, por suerte, dan un respiro: suben ligeramente en casi toda Catalunya, salvo un pequeño bajón en las Terres de l'Ebre. Así que mientras Barcelona y zonas centrales rondan los 16-17 grados, las montañas se refrescarán con la nieve.

Se espera una buena visibilidad en la mayoría del territorio, pero regular durante todo el día en el sur del Pirineu occidental y al final en el noroeste: el Meteocat avisa de que se maximice la precaución al conducir en estas zonas.

Este viernes marca el pistoletazo de salida a un fin de semana con más chubascos, nieve en cotas bajas y cielos que no dan tregua. Tras el mal tiempo y las borrascas, parece que tenemos unos días algo más tranquilos... pero la semana que viene se espera que volvamos a tener cambios.