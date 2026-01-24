La nieve llega a Barcelona: primeros copos en el Tibidabo

Hoy, sábado 24 de enero de 2026, Catalunya se ha despertado bajo un manto blanco en varias zonas del territorio. La cota de nieve ha bajado considerablemente, y los primeros copos han hecho acto de presencia en lugares emblemáticos como el Tibidabo en Barcelona. Las precipitaciones se combinan con lluvias débiles, haciendo que el día sea especialmente húmedo y frío.

La nevada está siendo más intensa en la Catalunya Central y el noreste, aunque con la borrasca afectando a todo el territorio, la nieve se irá extendiendo durante el fin de semana. Por la mañana se esperan lluvias débiles en el noroeste y el sur del Prepirineu occidental, mientras que al final del día las precipitaciones se concentrarán en el tercio oeste de Catalunya.

La acomulación de nieve, notable en zonas altas

En montaña, la nieve comenzará a caer desde unos 800 metros en el Pirineu y el Prepirineu, descendiendo localmente a los valles occidentales. Por la tarde, las cotas subirán a cerca de 1.000 metros, pero la acumulación de nieve ya empieza a ser notable, especialmente en las zonas altas.

Se prevé que la borrasca se intensifique durante el fin de semana, aumentando las nevadas en el Pirineu con posibles acumulaciones de hasta 20 centímetros en cotas medias. Varias comarcas de Lleida se encuentran en alerta naranja, y otras zonas centrales e incluso del sur de Catalunya podrían registrar nevadas aisladas tanto el sábado como el domingo.

Las temperaturas máximas de hoy descenderán ligeramente en la mayor parte del territorio, con valores diurnos entre 10 y 14 grados y noches frescas. El aire frío de origen polar traerá más bajas temperaturas durante el fin de semana, con posibles heladas en el interior y en zonas de montaña.

A pesar de la nieve y las lluvias, la visibilidad será en general buena. Sin embargo, se esperan nieblas matutinas que afectarán localmente al Pirineu, Prepirineu y Ponent, complicando la circulación en carreteras y actividades al aire libre. Se recomienda precaución, sobre todo en zonas montañosas por la combinación de nieve y viento.

Los vientos dominarán desde el oeste, flojos a moderados en el interior, con rachas más fuertes en zonas elevadas. En el litoral norte soplará del sur, mientras que por la tarde el Empordà experimentará viento del norte y el sur se mantendrá flojo. Las rachas costeras y de montaña podrían complicar el fin de semana, especialmente para actividades al aire libre.