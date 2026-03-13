La nieve y las alertas por el viento regresan a Catalunya: el Meteocat avisa de lo que viene

Hoy, viernes 13 de marzo de 2026, Catalunya disfrutará de un ambiente predominantemente soleado con algunos intervalos de nubes altas, más frecuentes en el norte, según las previsiones del Meteocat. Aunque predominará el sol, habrá nubes bajas en la depresión Central al inicio y en el litoral durante todo el día, con posibles nubes de evolución por la tarde.

Esto es un preludio de lo que encontraremos durante el fin de semana en buena parte del territorio, con avisos ya activos por nieve e intensidad del viento. Serán varias las zonas más afectadas, así que el Meteocat ya pide precaución durante los próximos días.

Sol con chubascos

El cielo empezará despejado en gran parte del territorio, pero se nublará progresivamente hacia el cuadrante noroeste al final del día. Por la tarde, crecerán nubes en zonas montañosas del litoral, prelitoral y Prepirineu. Hacia el atardecer, llegarán chubascos débiles o localmente moderados en Pirineu y Prepirineu occidental, con acumulaciones ligeras y cota de nieve alrededor de los 1.800 metros.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el interior, aunque bajarán un poco en litoral central y sur, manteniendo un ambiente suave para la época. Las mínimas se mantendrán estables. No se esperan cambios drásticos, pero el sol favorecerá sensaciones cómodas durante el día.

El tiempo en Catalunya el 13 de marzo de 2026 / Meteocat

La visibilidad será buena, salvo en las primeras horas por nubes bajas en algunas zonas. Los vientos arrancarán flojos y variables, con terral en costa por la mañana, pasando a componente sur en litoral y noreste, y suroeste en el resto, moderados en general.

La sorpresa llega mañana, ya que para el sábado 14 y el domingo 15, Meteocat y AEMET han activado avisos amarillos por nevadas en Pirineu y Prepirineu, con cota bajando a 800 metros y posibles acumulaciones en zonas altas como Val d'Aran o Pallars.

También avisan de los vientos con rachas fuertes (hasta 90-100 km/h) en litoral, Empordà, Pirineo y Ponent, recomendando precaución en carreteras de montaña y costa por riesgo de ventiscas o caídas.