La nieta del payaso Fofó se estrenará como camarera en 'First Dates Hotel'

El apellido Aragón forma parte de una de las familias de cómicos más conocidas en nuestro país. La estirpe televisiva de los Aragón continuará con una nueva generación, Arianna.

La joven de 26 años es hija de Rodolfo Aragón, primo de Emilio Aragón, y es nieta de Fofó, afamado miembro de 'Los payasos de la tele'. Ahora, en 'La Vanguardia', la intérprete ha hablado sobre esta primera oportunidad en la pequeña pantalla.

Arianna Aragón se estrenará como uno de los rostros habituales de 'First Dates Hotel'. En esta nueva versión veraniega del popular programa de citas, ejercerá el rol de camarera, atendiendo a los participantes "y hacer que se sientan lo más a gusto posible".

En el espacio, coincidirá laboralmente por segunda vez con Carlos Sobera, pareja de su madre. Patricia Santamarina, abogada y productora, mantiene una relación con el presentador desde que su hija tenía cinco años. Arianna le considera un "segundo padre".

La joven se había presentado anteriormente a las pruebas del programa. No obstante, no había sido seleccionada hasta este nuevo proyecto: "Fue muy emocionante cuando sin verlo venir de repente me llamaron y me dijeron que esta vez sí".

La actriz considera que el formato de Mediaset es una buena oportunidad "para coger experiencia y para disfrutar". Arianna es consciente de que su apellido puede resultar un arma de doble filo: "Hay gente que piensa que como vengo de donde vengo, lo voy a tener más fácil pero para nada. De hecho a veces pienso que tengo más presión porque a lo mejor se espera más de mí que de cualquier otra persona, lo cual no quita que me sienta muy orgullosa del apellido Aragón".