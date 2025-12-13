Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Niebla y lluvia sorpresa en Catalunya: el Meteocat avisa sobre los cambios en el tiempo

Nieblas matutinas y lluvias costeras marcan un sábado gris en este fin de semana en Catalunya.

Un banco de niebla cubre el cielo de Barcelona

Un banco de niebla cubre el cielo de Barcelona / Alfons Puertas

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, Catalunya vivirá un día con nubes abundantes en las zonas costeras y algo de sol en el interior, marcado por posibles chubascos débiles en el sur y nieblas persistentes en las hondonadas. Se espera que continúe así durante todo el fin de semana, con un lunes que estará marcado por las lluvias.

El inicio de lo que está por llegar

Las temperaturas se mantendrán similares a las de los días anteriores, con máximas alrededor de los 20 grados en en puntos como Cabrils o l'Ametlla de Mar, mientras que en el interior y Pirineu estarán bajo cero de mínima en algunos puntos. En general, el ambiente será suave en costa pero frío en interior durante la noche y la mañana.

El litoral y prelitoral presentarán cielos entre medio y muy nublados por la mañana, especialmente en el sur, con una disminución temporal de la nubosidad a lo largo del día. En la depresión Central habrá nubes bajas hasta mediodía, mientras que el resto del territorio podremos disfrutar de un ambiente soleado o con paso de nubes altas.

En el caso de las lluvias hay que tener un especial ojo, porque se esperan chubascos en el litoral y prelitoral sur hasta primeras horas, y posibles lluvias ligeras en otras partes costeras. El domingo se mantendrá esta tendencia, pero ojito con el inicio de la semana, ya que el lunes se espera un día gris y con lluvias en todo el territorio.

En cuanto a la visibilidad, será excelente en Pirineu y Prepirineu, pero bastante irregular en gran parte del territorio, salvo en cotas altas. Bancos de niebla o bruma afectarán a muchas zonas interiores hasta el mediodía y por la noche, lo que podría complicar desplazamientos.

En lo que respecta a los vientos, predominarán vientos suaves y variables en el interior, con muchas calma, mientras que en litoral se impondrá dirección norte y este durante el día. No se esperan rachas significativas. De nuevo, un preludio de lo que está por llegar el lunes, con un empeoramiento del tiempo.

