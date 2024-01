Nicole Kidman revela el verdadero motivo por el que no volverá a pisar una alfombra roja

Nicole Kidman ha hablado alto y claro: no volverá a pìsar una alfombra roja hasta dentro de mucho tiempo. En plena época de premios de la industria, muchos no han podido evitar preguntarse por qué no se ha visto a la actriz en ninguno de estos eventos. A través del medio 'RadioTimes' la propia actriz ha explicado el verdadero motivo por el que se ha retirado de las galas.

Para gran parte de la sociedad, Nicole Kidman es sinónimo de perfección. En cada una de sus últimos posados en la alfombra roja, consiguió colapsar las redes deslumbrando con su belleza. Los fans alababan su buena forma física que ha perdurado durante los años, y se mantiene a sus 56.

Pero durante los últimos meses, las duras críticas por su estado físico actual en sus últimas publicaciones de Instagram. Lo mismo sucedió con Lana del Rey que recibió una oleada de críticas por su cambio físico revelado. Las acusaciones y las indagaciones de los haters en busca de cualquier mínimo presunto defecto de Nicole Kidman, no han cesado.

Pero no ha sido el bombardeo de comentarios el que ha desatado una inseguridad en Nicole, sino que fue un mal comentario que le hicieron en sus inicios y le provocó esa incomodidad a la hora d episar o posar en la protocolaria alfomra roja y el escenario.

El verdadero motivo por el que Nicole Kidman no quiere asistir a más alfombras rojas

La gran mayoría optan por los tacones para ganar ese plus de altura que tanto se desea, pero Nicole Kidman hubiese firmado conseguir el efecto contrario. Kidman relató a 'Radio Times' que los comentarios acerca de su altura, los cuales derivaron a señalar que era una jirafa y que iba a provocar que “no tuviera una carrera en la industria por ser demasiado alta” generaron una inseguridad que, desde sus inicios, le ha acompañado a la hora de posicionarse para un papel o posar en la alfombra roja.

Tras todos estos años de carrera, Nicole ha decidido escuchar a esa voz interior y a modo de protesta ha decidido dejar de asistir a más alfombras rojas por el momento. Con este acto, la intérprete busca concienciar a sus hijas de que nunca se dejen influir o alterar sus decisiones pese a lo que se diga.

Además de esta reivindicaicón, su último proyecto, 'Babygirl' la tiene inmersa en el trabajo, dos factores que han provocado que Kidman se retire de las alfombras rojas.