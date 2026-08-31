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Nicolás Maduro sorprende con varias fotografías desde la cárcel: "Es un pequeño regalo de amor y esperanza"
El político venezolano publicó distintas imágenes, fechadas el 25 de junio, a través de su cuenta de X e Instagram
Donald Trump movió ficha y decidió capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas, durante una incursión militar de Estados Unidos. Lo detuvieron por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.
Ayer, el mandatario venezolano reapareció públicamente a través de nuevas fotografías difundidas en sus cuentas oficiales de X, antes conocido como Twitter, e Instagram. Actualmente, el político se encuentra encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad en Nueva York, Estados Unidos.
El venezolano compartió las imágenes como un "pequeño regalo de amor y esperanza", donde quiso dejar claro que tanto él como Cilia están manteniendo intacta su fe.
Empezó diciendo que "envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama".
Por otro lado, aseguró que "quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero".
También, agradeció el apoyo que está recibiendo: "Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición".
El político venezolano animó a todos sus seguidores que reciban las imágenes con alegría y esperanza: "Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios".
Por último, compartió el siguiente mensaje: "Seguiremos fuertes, serenos y confiados. Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá".
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