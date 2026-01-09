Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Etapa 6 DakarBardghjiViniciusFinal Supercopa de EspañaIñigo MartínezMarc BernalRaphinhaCanceloSimeone ViniciusXabi AlonsoHorarios octavos Copa del ReyBarça - Partizán horarioDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaHaciendaJorge ReySalto de esquí
instagramlinkedin

Famosos

Nicolás Maduro capturado, última hora: El patrimonio de 3.800 millones en aviones y oro ilegal bajo investigación de EE. UU. y la administración Trump

El expresidente venezolano ya está encarcelado tras su captura del pasado 3 de enero por las tropas norteamericanas

El patrimonio de Nicolás Maduro que persigue Donald Trump tras su captura: 3.800 millones de dólares en activos.

El patrimonio de Nicolás Maduro que persigue Donald Trump tras su captura: 3.800 millones de dólares en activos. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

La captura de Nicolás Maduro por parte de las tropas norteamericanas sorprendió a medio mundo y puso el punto y final al chavismo en el país sudamericano tal y como se había desarrollado hasta el momento. Ahora, ya con el expresidente encarcelado en Brooklyn, muchos se fijan en el patrimonio acumulado a lo largo de su trayectoria política al frente del gobierno de Venezuela.

Según las aproximaciones publicadas en el continente por parte de algunas oenegés que velan por la publicación de este tipo de informaciones, como Transparencia Venezuela, el patrimonio de Maduro ascendería hasta los 3.800 millones de dólares en activos de todo tipo repartidos por todo el mundo.

FOTODELDÍA STXX07. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 05/01/2026.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d), llegan al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Stringer

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York (EE.UU.), / Stringer / EFE

Otras fuentes apuntan a que la fortuna del expresidente incluye varias residencias en algunas de las zonas más exclusivas de Miami o República Dominicana. Parte de la economía necesaria para afrontar este tipo de acometidas la habría conseguido gracias a su conexión con la minería ilegal de oro de Venezuela, uno de los países con mayores reservas de este mineral en todo el planeta.

De hecho, la justicia estadounidense ordenó la incautación de activos por valor de 700 millones de dólares, que incluían las casas mencionadas o aviones privados. También se bloquearon las cuentas de Maduro en algunos paraísos fiscales o países europeos, como Suiza, que anunciaba el bloqueo de sus cuentas para evitar el riesgo de fuga.

Nicolás Maduro en 2023.

Nicolás Maduro en 2023. / EFE

Sin embargo, todo esto tan solo formaría parte del patrimonio legalizado, pues el mayor reto está en encontrar el resto de elementos que hacen ascender la cifra hasta los 3.800 millones, como los de la minería e inversiones en países ajenos a las órdenes emitidas por la justicia de los Estados Unidos.

Más allá de las mansiones y aviones privados, también se estima que podría tener en posesión desde yates, hasta decenas de joyas y relojes de alta gama o coches de superlujo, como Rolls-Royce o Lamborghini.

El avión privado de Maduro confiscado por las autoridades estadounidenses.

El avión privado de Maduro confiscado por las autoridades estadounidenses. / EFE

Sobre todo destaca el avión Dassault Falcon 900EX, similar al que tiene Neymar en su flota que recientemente mostró en sus redes sociales. De hecho, algunas informaciones aseguran que el traslado del político chavista a los EE. UU. se realizó precisamente con esta aeronave.

Noticias relacionadas y más

Estos datos destacan dada la situación de pobreza del país que presidía, ya que, según los datos del Banco Mundial, ocuparía el cuarto puesto por la cola en PIB de todos los países latinoamericanos en 2024, solamente superado por Honduras, Nicaragua y Haití.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
  3. El curioso mensaje de la madre de Malcolm a João Cancelo antes de su regreso al Barça
  4. Iker Casillas da la última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero
  5. Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta
  6. El demoledor mensaje del multimillonario José Elías: 'No hay esperanza y vamos para atrás
  7. La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: 'Puedo afirmarlo con absoluta certeza
  8. Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026

"Parece una discoteca": Hajime, traductor japonés, sorprende con su visión sobre el transporte público en España

"Parece una discoteca": Hajime, traductor japonés, sorprende con su visión sobre el transporte público en España

Hacienda advierte: así cambian el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades en 2026

Hacienda advierte: así cambian el IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades en 2026

Alerta inquilinos de alquiler: Esto es lo que te puedes ahorrar en la Renta 2025-2026

Alerta inquilinos de alquiler: Esto es lo que te puedes ahorrar en la Renta 2025-2026

Patrimonio de Nicolás Maduro: 3.800 millones entre aviones y activos ilegales

Patrimonio de Nicolás Maduro: 3.800 millones entre aviones y activos ilegales

Buenas noticias el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores

Buenas noticias el Gobierno permite la jubilación anticipada sin recortes para ciertos trabajadores

Sara Carbonero sale de la UCI: Última hora sobre su estado de salud

Sara Carbonero sale de la UCI: Última hora sobre su estado de salud

Concluye sin éxito la búsqueda del niño valenciano de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia

Concluye sin éxito la búsqueda del niño valenciano de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia

El capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia se enfrentarán a 5 años de cárcel por homicidio imprudente

El capitán y el jefe de máquinas del barco hundido en Indonesia se enfrentarán a 5 años de cárcel por homicidio imprudente