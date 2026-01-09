Nicolás Maduro capturado, última hora: El patrimonio de 3.800 millones en aviones y oro ilegal bajo investigación de EE. UU. y la administración Trump

La captura de Nicolás Maduro por parte de las tropas norteamericanas sorprendió a medio mundo y puso el punto y final al chavismo en el país sudamericano tal y como se había desarrollado hasta el momento. Ahora, ya con el expresidente encarcelado en Brooklyn, muchos se fijan en el patrimonio acumulado a lo largo de su trayectoria política al frente del gobierno de Venezuela.

Según las aproximaciones publicadas en el continente por parte de algunas oenegés que velan por la publicación de este tipo de informaciones, como Transparencia Venezuela, el patrimonio de Maduro ascendería hasta los 3.800 millones de dólares en activos de todo tipo repartidos por todo el mundo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron al helipuerto de Wall Street este lunes, para ser traslados al tribunal federal en Nueva York (EE.UU.), / Stringer / EFE

Otras fuentes apuntan a que la fortuna del expresidente incluye varias residencias en algunas de las zonas más exclusivas de Miami o República Dominicana. Parte de la economía necesaria para afrontar este tipo de acometidas la habría conseguido gracias a su conexión con la minería ilegal de oro de Venezuela, uno de los países con mayores reservas de este mineral en todo el planeta.

De hecho, la justicia estadounidense ordenó la incautación de activos por valor de 700 millones de dólares, que incluían las casas mencionadas o aviones privados. También se bloquearon las cuentas de Maduro en algunos paraísos fiscales o países europeos, como Suiza, que anunciaba el bloqueo de sus cuentas para evitar el riesgo de fuga.

Nicolás Maduro en 2023. / EFE

Sin embargo, todo esto tan solo formaría parte del patrimonio legalizado, pues el mayor reto está en encontrar el resto de elementos que hacen ascender la cifra hasta los 3.800 millones, como los de la minería e inversiones en países ajenos a las órdenes emitidas por la justicia de los Estados Unidos.

Más allá de las mansiones y aviones privados, también se estima que podría tener en posesión desde yates, hasta decenas de joyas y relojes de alta gama o coches de superlujo, como Rolls-Royce o Lamborghini.

El avión privado de Maduro confiscado por las autoridades estadounidenses. / EFE

Sobre todo destaca el avión Dassault Falcon 900EX, similar al que tiene Neymar en su flota que recientemente mostró en sus redes sociales. De hecho, algunas informaciones aseguran que el traslado del político chavista a los EE. UU. se realizó precisamente con esta aeronave.

Estos datos destacan dada la situación de pobreza del país que presidía, ya que, según los datos del Banco Mundial, ocuparía el cuarto puesto por la cola en PIB de todos los países latinoamericanos en 2024, solamente superado por Honduras, Nicaragua y Haití.