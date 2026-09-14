Nico Abad (56 años), periodista, se sincera sobre su denuncia a Cuatro: "Hubo un directivo que se quiso poner la medalla de mi despido"

Hasta hace tan solo unos años el rostro y voz de Nico Abad se asociaba con Mediaset, y más concretamente con Cuatro, cadena en la que empezó cubriendo MotoGP y que continuó al frente de 'Deportes Cuatro Noche' y, posteriormente, relevando a Manolo Lama en el informativo del mediodía, para luego regresar a las noches.

Sin embargo, en 2020 la comunión entre televisión y periodista llegó a su fin de manera abrupta y Abad decidió llevar a juicio su despido para que se considerara improcedente. Los tribunales finalmente le dieron la razón y obligaron a la cadena de origen italiano a pagar una indemnización próxima a los 300.000 euros, aunque desapareció de la opinión pública después de casi 20 años.

Nico Abad durante su etapa en 'Deportes Cuatro'. / Mediaset

"Fui a juicio porque me despidieron y yo dije que eso era improcedente y me dieron la razón. Hubo un tío, por debajo de los grandes jefes, que quiso usar mi despido como medallita", señala el periodista en el pódcast 'Café de Finca" de Jonathan Moral, por donde han pasado nombres como Aleix Espargaró o David Villa, entre otros.

Comenta que aquel directivo alegaba aspectos relacionados con la manera de funcionar de Abad: "Puso tres razones, pero lo que buscaba al despedirme era ponerse la medalla y con él tuve una bajada de escalera muy dura, le dije de todo" apuntaba, y comentaba que "esa 'gilipollez' le costó mucho más dinero a Mediaset".

Patricia Conde y Nico Abad, en la prueba final de eliminación. / RTVE

En un primer momento, no obstante, aquella salida de malas maneras del medio fue una barrera para poder recalar en otro sitio: "Cuando me echaron yo llamé a todos los jefes de otras cadenas a los que yo tenía acceso para darles mi versión para que si en algún momento surgía una opción de trabajo, que todo estuviera limpio", señalaba el periodista una vez supo que el tema terminaría en un juicio.

Finalmente, le surgió la posibilidad de participar en 'MasterChef Celebrity 7', en 2022, donde se quedó a las puertas de las semifinales y valora muy positivamente, tanto por el tiempo de grabación, como por el sueldo que pagaba RTVE.

Sin embargo, como justo empezábamos a salir de los meses más agudos de la pandemia por COVID-19, ninguna de las cadenas a las que pensaba que podía entrar le dio una respuesta positiva: "Al final, llamé en Navidad y hubo un jefe que no me cogió el teléfono. Esto es un K. O. técnico. Apagué la tele y me dije que me iba a centrar en buscarme la vida, sabía que si volvía en algún momento ya no iba a tener el puesto de presentador, no iba a vivir igual de bien", se sinceraba Abad sobre uno de los momentos profesionales más complicados de su carrera.

No quiso aceptar esta rebaja de pretensiones en el trabajo y decidió apostar por las nuevas tendencias, unas plataformas de 'streaming' que alcanzaron su máximo exponente durante aquella etapa de reclusión, gracias figuras como la de Ibai Llanos.

Su decisión fue tan firme que ni siquiera se planteó regresar como presentador de otros formatos, aunque por menos dinero. Así se lo hizo saber a un directivo de una televisión que se interesó por sus servicios: "Mi ilusión no está en tu cadena, está en mi canal, allí es donde lo pongo todo. Si me quieres sacar de ahí, me tienes que pagar", comentaba sobre una decisión que no es fácil de llevar a cabo. Por eso, después no tuvo ninguna duda en resaltar que se había convertido en un 'youtuber' sin remisión.

Los inicios no fueron fáciles, pero Abad fue consciente en todo momento de lo que venía porque otros 'streamers' ya le avisaron. Pasó dos años y medio en Twitch hasta que decidió cambiar a YouTube, la plataforma que le ha permitido vivir de sí mismo con 135.000 suscriptores a quienes ofrece un contenido centrado en MotoGP y donde combina vídeos en formato clásico con directos, tanto para el público general, como para los abonados.