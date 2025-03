Nicky Jam se sincera acerca de su adicción al alcohol: "Mis amigos me contaban cosas que yo no me acordaba"

El puertorriqueño Nicky Jam es uno de los padres de la nueva ola de artistas de la música urbana en español. Nick Rivera Caminero, como se llama realmente, tiene 44 años y ha pasado una vida dedicada al arte, aunque sus inicios quedan muy lejos del lujo y la vida privilegiada que se le presupone a una estrella de su calibre.

En algunas entrevistas, el cantante ya había revelado su problema con las adicciones y ahora ha hablado sobre el tema en su última entrevista en el canal del 'influencer' El Molusco, 'Molusco TV'.

Concretamente, Nicky sufría una peligrosa adicción al alcohol que no sabía controlar, aunque en la actualidad la tiene superada: "Yo viví muchos años de mi vida en el piso de las drogas", empezaba recordando el principio de su carrera.

"El alcohol nunca fue un problema para mí, literalmente ni me gustaba. Fue algo nuevo", recuerda Nicky, que también reconocía que fue un 'shock' al descubrir el efecto etílico en el cuerpo "después de tantos años de no haberme metido ningún tipo de vicio", comentaba al entrevistador.

Sin embargo, al probarlo reconoce que sintió algo nuevo y a partir de entonces, ya no hubo vuelta atrás. "El problema del alcohol es que como nadie lo ve mal y está en todos lados todo el mundo te ofrece y es superlegal. Entonces tú dices ‘esto es algo cotidiano’. Pero, si abusas, te afecta. Yo nunca fui un tipo que, si veía el alcohol, temblaba. Pero, si bebía un día, me quedaba pegado un montón de días y después estaba como un mes sin beber", continuaba.

Esto afectó a la relación con sus amigos, pues ha explicado que "lloraban cuando iba donde ellos borracho" y que, aunque en un inicio sí que se sentía bien, cuando el efecto se disipa sentía un vacío muy grande: "Me contaban cosas que yo no me acordaba", se sinceraba el cantante.

Tras algunos episodios similares, decidió poner fin a esa situación y dejar completamente el alcohol. Durante la charla comenta que ahora lleva dos meses sin probarlo y que la abstinencia no está en sus planes: "Ahora mismo no puedo decir cero alcohol, porque un día me ven con una cerveza y quedo como un embustero. Pero mi mentalidad es que no me domine, que es lo que estaba haciendo", relataba.

Sin embargo, lo que no ha conseguido dejar, ni tampoco se conoce si lo ha querido hacer, es el hábito de fumar sustancias estupefacientes.