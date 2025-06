Nicky Jam confiesa en 'El Hormiguero' su experiencia con la comida en Europa: "El año pasado me cagué durante toda la gira"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a Nicky Jam, que acude a 'El Hormiguero' para presentar su gira europea, con la que visita España. Nicky es uno de los artistas latinoamericanos más importantes en el mundo de la música hablará acerca de su gira europea, con varias paradas en España que reunirán a decenas de miles de fans.

El artista contó que lleva 3 días sin dormir por los nervios de la gira. "Llevo 3 días sin dormir. Me encanta venir a Europa. No solo es un trabajo para mí, sino vacaciones", afirma. El artista puertorriqueño tendrá conciertos en varias ciudades, incluyendo Barcelona (15 de julio), Tenerife (18 de julio), Valencia (20 de julio), Madrid (22 de julio) y Granada (25 de julio). También hay conciertos confirmados en Córdoba, Galicia, Almería, Torremolinos, Asturias, Huelva, La Palma, Cádiz y Marbella. Nicky Jam también actuará en Pamplona, abriendo su gira europea en el Universal Festival.

Su experiencia con la gastronomía

Sobre su experiencia el año pasado, afirma que tuvo problemas con la comida, aunque no duda de la calidad de la gastronomía española: "Me pasó algo con la comida. El año pasado me cagué durante toda la gira", dice entre risas. "España no falla ningún restaurante, no es como Ámsterdam", dice.

El artista contó también el mensaje que hay detrás de su nuevo álbum. "Estaba en un momento muy oscuro de mi vida. El álbum de 'insomnio' es un desahogo de mi vida. Estaba pasando por momentos de alcohol. Sunshine es el reflejo de mi nueva vida. Son colores diferentes. La salud mental estaba en diferentes áreas", se sincera.

Un Nicky Jam atrevido y que durante la entrevista de Pablo Motos también dejó un momento gracioso. El debate era: ¿Cómo se liga hoy en día? Nicky, lo tenía claro: "Uno tiene que ser atrevido por redes sociales. Usar fuegos...", decía, mientras recordaba cómo conoció a su mujer que, de hecho, estará en el videoclip de uno de sus temas.

Nicky Jam se sincera en el Hormiguero / Xavi Espinosa | SPORT

Una nueva faceta en Nicky Jam

Nicky Jam también mostró su faceta de empresario. El puertorriqueño tiene un restaurant que se llama 'La Industria Bakery & Café'. Está ubicado en el Bayside Marketplace de Miami, Florida, y ofrece brunch, almuerzo y cena. Es muy conocido, además de su ambiente tropical y vistas al agua, por su gran abundancia en la comida. "Yo contrato a gente con buenas vibras, es el reflejo de mi persona, afirma".

"Compré una isla porque pienso que tengo que mantener la rentabilidad mensual para cuando la gente no quiera escucharme más. Quiero mantener mi estilo de vida", decía.

Nicky, como siempre humilde y sincero, está en otro 'mood' de su vida y la gira, le ilusiona.