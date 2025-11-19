FAMOSOS
Nicki Nicole se olvida de Lamine Yamal y ya podría tener una nueva ilusión
La cantante argentina estuvo acompañada por el artista mexicano Alan Arrieta durante los Latin Grammy
La relación entre Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, y Nicki Nicole, cantante argentina, dio mucho de qué hablar desde el momento en que comenzaron a circular los rumores de una posible relación a mediados de julio, hasta la ruptura anunciada por Javi de Hoyos el pasado 1 de noviembre.
La relación fue pública desde el primer momento y fueron ellos mismos quienes compartían en redes sociales sus viajes y los detalles que tenían entre ambos, dejando claro que todo marchaba viento en popa. Por ello, la noticia de la ruptura sorprendió a todo el mundo.
Sin embargo, tras conocerse la ruptura, estalló el caos en redes ante los rumores de una posible infidelidad, especialmente después de que el futbolista del Barça viajara a Milán tras el clásico. Aun así, ambos han negado tajantemente que haya existido una infidelidad.
En los últimos días, se está especulando que la cantante argentina ya habría pasado página y estaría enamorada de una nueva celebridad.
Los rumores comenzaron después de la participación de Nicki Nicole en los Latin Grammy, donde estaba nominada. Sin embargo, los medios de comunicación pusieron más foco en los aspectos relacionados con su vida privada que en el premio en sí.
Aun así, ella se mantuvo enfocada en lo suyo y se la vio muy bien acompañada con el cantante mexicano Alan Arrieta. El artista publicó una imagen en sus redes sociales junto a la artista argentina, donde se les veía muy juntos. Una imagen que está dando mucho de qué hablar en redes.
Por ahora, todo son simples rumores, ya que no se sabe si se trata solo de una relación de amistad o de algo más. Hace unos días, la argentina también estuvo relacionada con el creador de contenido Mernuel, pero quedó en un simple rumor.
Lo que queda claro es que Nicki Nicole ya se ha olvidado del '10' culé y está más enfocada en su carrera musical, sin cerrarse ninguna puerta al amor.
