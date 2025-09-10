Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: "Estoy muy enamorada"

"Muy feliz". Así hablaba la cantante argentina Nicki Nicole de su vida privada al ser preguntada sobre cómo se sentía en la actualidad después de que su relación con Lamine Yamal se convirtiera en asunto de orden público.

Lo ha hecho en la alfombra roja de 'Desigual Fashion Show FW 2025' a la cual estaba invitada a ver la nueva colección de otoño e invierno de la marca catalana.

La respuesta de la rosarina llegaba acompañada de una sonrisa delatadora, siendo consciente que alguna pregunta acerca de su nuevo amor azulgrana iba a caer.

Al ser preguntada si está "muy enamorada de Lamine Yamal" Nicki respondía sin tapujos: "Estoy muy enamorada, muy feliz", antes de que los periodistas presentes se congratularan de la oficialidad de la relación y ella se marchara entre risas.

Lamine Yamal y Nicki Nicole / Instagram

Fin a los rumores por ambas partes

Aunque era un secreto a voces y Lamine se había encargado de confirmarlo con indirectas suspicaces como dejar su pantalla de móvil encendida delante de las cámaras con una foto de su pareja como fondo de pantalla, no había llegado la confirmación por parte de la cantante.

Además, Nicki acudió al último partido de la pretemporada del FC Barcelona en el estadio Johan Cruyff, el Trofeu Joan Gamper, que enfrentó a su novio con el Como de Cesc Fàbregas y lució su nombre y nuevo dorsal '10' en una camiseta que lució durante el encuentro.

Más tarde llegó la foto de los dos juntos durante la celebración del cumpleaños de Nicki, que ya dejaba claro que los suyo iba realmente en serio.

El productor Bizarrap y la cantante Nicki Nicole junto al presidente Joan Laporta en el palco del Johan Cruyff / FC BARCELONA

No obstante, en las últimas semanas había surgido el rumor de que el estado de salud de su amor podría tambalearse porque supuestamente el catalán había borrado las imágenes con la vocalista de sus redes sociales.

Nada más lejos de la realidad, Lamine descartaba el chisme gracias al vídeo publicado por su colega en la selección española, Nico Williams, tras la goleada en Turquía.

Ahora, con la confirmación oficial por ambas partes, Lamine puede dejar de lado las especulaciones sobre quién ocupaba su corazón y el balón vuelve a ser el objetivo de cara a una temporada ilusionante en Can Barça.