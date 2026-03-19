Nicki Nicole se harta: "No sé bien qué pasó ni por qué alguien haría algo así"

Más problemas para Nicki Nicole. Después de su sonada ruptura con Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, la cantante argentina decidió enfocarse en la música, con el objetivo de evadirse de la realidad. Sin embargo, hace unos días, la artista sufrió un nuevo revés, ya que le hackearon la cuenta personal de Instagram.

En los últimos días, Nicole estaba realizando movimientos muy extraños en su cuenta de Instagram, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores. Una de las cosas que hizo fue eliminar su canal de difusión sin previo aviso.

Esta mañana, la cantante argentina compartió un escrito a través de varios 'stories' para explicar lo ocurrido. En primer lugar, la expareja del '10' del Barça empezó avisando: "Quien se haya metido en mi cuenta, no pasarás". Además, adjuntó una foto suya tocando la guitarra.

"Hace unos días desapareció mi canal de difusión y ayer entendí por qué: alguien estaba usando mi cuenta hace semanas sin que yo lo supiera", señaló Nicole. Asimismo, reconoció que "nunca me llegó ninguna notificación", algo que no entiende: "Además, teniendo verificación".

Sobre su canal de difusión, la cantante argentina se abrió en canal: "Es lo que más me duele, porque hablábamos siempre por ahí". También, quiso dejar claro que el hacker "mandó mensajes, pero los borró para que yo no los viese y hasta dio 'likes'".

Nicki Nicole se pronuncia en Instagram / SPORT

No entiende por qué alguien hace algo así: "No sé bien qué pasó ni por qué alguien haría algo así, pero tengan cuidado con sus cuentas". Por otro lado, consideró que "la maldad por berrete existe".

"Empezó a mandar mensajes pavadísimos, a darle like a cosas que yo no le daría like nunca… Me parece una pavada todo tener que aclarar esto porque verdaderamente ¿Quién se mete a un Instagram a hacer algo así?", expuso.

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La intérprete de 'Ojos Verdes' confesó que "me duele porque yo literalmente no hago nada, no intento nada… Enfocarme en la música y ya, y pasan estas cosas. Me ponen muy mal". Por último, Nicole aseguró que ya está todo solucionado.