Nicki Nicole, despampanante en los Latin Grammy con su look inspirado en Tim Burton

Esta semana, se llevaron a cabo los Latin Grammy 2025, lugar en donde los artistas más relevantes de la región se reunieron para celebrar su música y galardonar a quienes hayan tenido el año más destacado.

Con la participación estelar de figuras de renombre internacional como Bad Bunny y Alejandro Sanz, todos se vistieron de gala para asistir al evento, incluyendo a una despampanante Nicki Nicole que hizo acto de presencia con un look impresionante.

Tal y como recoge en una breve entrevista con Vogue durante la realización de la celebración, Nicole, que estuvo nominada a Mejor álbum de música urbana latina gracias a "Naiki", explicó de dónde proviene su traje y cuál es su inspiración.

"Está bastante inspirado en algo que a mí me gusta mucho, y es un poco lo dark. Me gusta mucho este concepto del Halloween, de, bueno, Tim Burton en sí, así que, nada, es algo que va conmigo, la verdad", explicó.

"He repetido este color en varias nominaciones a los Latin Grammy y siento que es parte de mi mundo un poco vampiresco, digamos", sentenció la artista, quien últimamente no pudo alzarse con el premio dado que se lo adjudicó el propio Benito Martínez con "Debí tirar más fotos".

Independientemente, Nicki Nicole deslumbró a todos con su paso por el festejo, mostrando resiliencia ante las múltiples controversias mediáticas en las que se vio involucrada en las últimas semanas por su ruptura con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Al margen de su vida personal, la oriunda de Rosario continúa con sus proyectos y ambición de cara al futuro, acumulando cada vez más nominaciones y premios para asentarse como una de las mejores artistas urbanas de la actualidad.