FAMOSOS

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

"Los chicos serán chicos, y no pasa nada", asegura la cantante

Nicki Minaj

Nicki Minaj / 5

Claudio Torres

Cualquiera que tuviese a Nicki Minaj en el foco es consciente de que la artista en tiempos recientes no ha sido de ideales progresistas. En el pasado, la cantante ya ha hecho gala de sus pensamientos ultra y especialmente conservadores en redes sociales, desatando la polémica en más de una ocasión.

Pero recientemente, en una conferencia ultraconservadora que homenajeaba a Charlie Kirk llamada Turning Point USA, Nicki Minaj participó y volvió no solo a arremeter contra el colectivo trans, sino a deshacerse en elogios con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada", dijo de forma totalmente tajante.

La viuda de Kirk, quien organizó la conferencia, la aplaudió. Además de ello, estuvo todo el rato hablando sobre Donald Trump y dándole numerosos elogios: "dado a tanta gente la esperanza de que existe la posibilidad de derrotar a los malos, de ganar y de hacerlo con la cabeza en alto y la integridad intacta. Esta administración está llena de gente con corazón y alma". La propia cuenta de la Casa Blanca en la red social X se hizo eco de ello.

Nicki Minaj enfatizó con que está "muy orgullosa de ellos y los dos [tanto Trump como JD Vance] son personas confiables, que los escuchas hablar y da la sensación de que no han perdido la visión cercana de la ciudadanía, de los jóvenes, de los que son ricos y los que no lo son tanto. Nos hacen sentir orgullosos de ser estadounidenses".

Como era de esperar, todos estos comentarios han chocado con buena parte del colectivo LGTBIQ+, algo que ha llegado a pillar por sorpresa a muchos ya que antes se la consideraba progresista en este aspecto, llegando a participar en programas de televisión de corte pro-LGTBIQ+ y donde participaron, precisamente, personas trans.

