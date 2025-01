Nia Correia salva a 'La Revuelta' de quedarse sin invitado: "No es por 'El Hormiguero'"

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. En este colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cuentan cada noche con algunos invitados que son entrevistados.

En el programa de hoy iba a acudir una persona que al final no ha podido asistir y así lo ha explicado Broncano a toda la audiencia: "Ha habido un pequeño incidente. Yo estaba contento porque llevábamos un mes y medio que no nos pasaba lo de no tener invitado dos horas y media antes de grabar, pero hoy ha vuelto a pasar".

Muchos podrían pensar que ha podido volver a ser por culpa del programa de Pablo Motos, pero Grison ha confesado que "pero no por ningún agente externo". Además, Broncano ha añadido que "en este caso no ha llamado nadie a nadie. A veces el problema es nuestro, esta vez no viene de 'El Hormiguero'".

"El resumen es que la hemos llamado hace un rato, nos ha hecho el favor de venir, pero no ha llegado todavía", ha asegurado el presentador de TVE. Antes de que llegase Nia Correia se ha pasado a divertirse Pantomina Full.

Cuando ha llegado la cantante, que estuvo participando en OT20, Broncano le ha agradecido este favor que le ha hecho para acudir al teatro Príncipe Gran Vía. "Hemos contado lo que ha pasado. Tú has venido otras veces como se debe, por lo que te pedimos disculpas y te agradecemos que hayas venido", ha señalado.