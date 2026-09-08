Ni nevera ni bolsa de tela: así puedes conservar el pan en verano

El pan es un alimento que forma parte de nuestra rutina diaria. Esta comida básica y tradicional en gran parte del mundo, se obtiene tras hornear una masa elaborada con harina, agua y sal, que acostumbra fermentar con masa madre o levadura para conseguir la textura deseada.

Este alimento es rico en hidratos de carbono, pero también aporta una alta cantidad de vitaminas. Dentro del pan encontramos minerales, calcio, fósforo, hierro, magnesio, cinc, selenio y potasio. Además, cuando es integral es una buena fuente de fibra.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España se tiran cerca de 58,8 millones de kilos de pan anuales. Es decir, nueve kilos por hogar, aproximadamente. En la mayoría de los casos, esto sucede porque el pan acaba poniéndose blando o duro con el paso del tiempo.

Bodegón de panes / EPC

Por este motivo, es importante aprender a conservarlo. En verano, las altas temperaturas pueden afectar al estado de los alimentos. José Roldán, Pandero Mundial del Año 2025 por la Unión Internacional de Panaderos y Confiteros (UIBC) ha explicado en 'El Economista' cuál es la mejor solución.

Durante la entrevista, el panadero explicado que el método más sencillo es "un buen pan cortado en rebanadas y bien congelado se conserva perfecto. Basta un toque de plancha u horno y tienes pan como recién hecho". De hecho, tener una reserva en el congelador te permite tenerlo disponible en cualquier momento.

"Siempre que vienen amigos o familia, pongo el horno, lo meto directamente y tengo un pan genial", añade el experto. Ahora bien, no todas las familias tienen espacio disponible en su congelador para una o más barras de pan. En este caso, Roldán ofrece alternativas para la época más calurosa del año.

Bandeja de pan sin gluten. / EPC

"En verano, en vez de conservar el pan en la tela, usaría una bolsa de plástico. La bolsa de tela permite que el pan transpire, pero con el calor hace que pierda humedad más rápido", detalla el panadero. A este respecto, Roldán considera que la mejor solución es una bolsa de plástico.

Aunque el pan tenga una textura más blanda o chiclosa, el especialista afirma que "le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico". Con la temperatura del horno, la masa recupera parte de sus cualidades originales y la corteza se vuelve más crujiente.

Por último, es importante resaltar que congelar el pan tiene múltiples beneficios. Por otra parte, es un buen truco para evitar comprar a diario y personas que no tienen tiempo de pasar por el supermercado todos los días.